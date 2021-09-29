吸塵機「愈吸愈大塵」會降低小朋友學習效率？識吸一定咁吸

不少人覺得，用吸塵機打掃時，會揚起地面的灰塵，增加鼻敏感的機會。原來，鼻敏感不單令鼻水長流，更與小朋友的認知發展有莫的關係。早前，有研究發現，鼻敏感會影響小朋友的學習能力。事實上，只要正確使用吸塵機，不但能夠令家居變得整潔乾淨，更可以提升小朋友的學習能力。



要保持家居衞生，每天用吸塵機清潔地面是個理想的方法（大叔的愛@ViuTV截圖）

早前，台灣室內環境學會有研究發現，吸塵機在運轉會揚起地面的灰塵，令室內的PM10和PM2.5的濃度上升，這都是誘發鼻敏感的原因之一。另一方面，一項發表在《Pediatr Allergy Immunol》的研究指出，在敏感「旺季」時，有鼻敏感的小朋友對空間記憶的認知能力，比起沒有鼻敏感的對照組別明顯較差，特別是「反應速度」方面。研究人員表示，敏感組別的小朋友本身沒有認知缺損，而且情況只維持於有鼻敏感的情況下，反映出鼻敏感對生活質量愈受影響，學習能力亦愈見下降。

《Pediatr Allergy Immunol》的研究指出，鼻敏感會影響小朋友的學習能力。（圖片：Shutterstock）

吸塵機「愈吸愈大塵」與濾網有關？

不想在吸塵時令家居塵土飛揚，首先就要了解吸塵機濾網的種類。吸塵機的過濾網一般可分為紙質濾網和絨布質濾網，而兩種的清潔方法都各有不同。由於濾網會隨著吸塵機的使用次數而下降，若然累積太多灰塵，濾網就會失去功效，灰塵就會在排氣口「回吐」出來，因此需要定時清潔濾網。另外，灰塵「回吐」除了令周圍「打回原形」外，更有機會吸入人體，所以在選購吸塵機時，亦要考慮不同因素。

清潔秘訣：先抹地再吸塵

家中的地板會有很多微塵，一般是由街道上汽車噴出的廢氣而成。由於塵粒小，很容易被風帶進屋內。若然用吸塵機，強勁的氣流就會揚起塵粒，令家裡「沙塵滾滾」。因此建議可先用濕布或地拖，先清潔表示，再吸塵機，就可以更有效清除地面的灰塵。

**按下圖即了解吸塵要訣**