冷氣機隔塵網含菌量比生肉高出2倍！究竟隔幾耐洗一次先安全？

踏入9月，本港天氣依然炎熱，不少家庭的冷氣機已開了整個暑假，積聚了大量灰塵。有專家指，冷氣機隔塵網上的灰塵，除會降低冷氣機的性能外，亦會滋生大量細菌，長遠會影響家庭成員的健康，因此需要定時清潔隔塵網。



踏入9月，但香港天氣依然熱辣辣，很多家庭晚晚都要開冷氣。（網上圖片）

早前，有台灣專家調查「冷氣機含菌量」，把塵封冷氣機中的塵埃放入實驗室的冷光儀進行分析，結果發現冷光儀數值為620RLU，推算冷氣機的含菌量高達600多萬，是生肉的2倍，若長期吸入含菌量極高的空氣，有機會引發肺炎及其他嚴重疾病。專家強調，天氣雖然逐漸轉涼，但入秋前宜清潔冷氣機隔塵網，避免冷氣機在停開一段長時間時，滋生大量細菌。

隔塵網需要定時清潔，否則會增加冷氣機的耗電量，更加滋生細菌。（資料圖片）

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定時清潔隔塵網 最多可慳電30%

隔塵網上的灰塵除了增加患病的風險之外，原來更會增加冷氣機的負擔。中電有統計指，隔塵網累積的灰塵會減少冷氣機的入風量，增加了冷氣機製冷的時間，令耗電量上升，而定期清潔冷氣機，可以慳電約30%。

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可考慮冷風機代替冷氣機

除了冷氣機之外，冷風機近年亦成為市民另類涼爽之選。原理來透過吹送濕冷的空氣，從而降低體感溫度。一般來說，冷風機在不加水的情況下，功能與普通風扇無異，而在加水後約下降溫4至6°C，加入雪種後更可降溫約10°C。不過，在購買前需要注意，在潮濕的天氣下，水簾較難吸收潛熱，導致效果未如理想。

冷風機的耗電量低，是吸引不少市民購買的原因。(林頌華攝)

購買冷風機，低耗電量是一大賣點。冷風機的功率一般為50至90W，耗電量只與小型家電相約，開足8小時亦不需$1。然而，以一匹電氣機為例，功率就已達至960W，假如一個月開足30天，每天開8小時計算，電費就已經高達$250，兩者電費相差高下立見。