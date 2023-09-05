ACOUSTUNE HS2000MX MK2 可換腔體耳機．1對機玩7種不同風格音色

Acoustune是一家深具職人匠氣的日本耳機品牌，原片CFC切割鋁材、黃銅做機身，外型粗獷中見精細，有一種說不出的「脾氣」。自從品牌6年前推出HS1XXX系列，玩內外雙層機身設計後，記者就一直支持升級，年初Acoustune總設計師三枝丈記公開全新可自由更換腔體的Acoustune HS2000MX，絕對驚為天人。



Acoustune HS2000MX

記者一見HS2000MX的機身「核心」位置，想起到三枝丈記挑戰極限的堅持，第一時間就聯想起《高智能方程式》內風見車人老頭打造的跑車超級雷神，兩支可換式腔體耳機尤如Super Asurada的升壓鍋引擎，好想大叫「今天的我沒有極限」。

Acoustune HS2000MX（鍾世傑 攝）

一開盒未試聽已經心動，它使用雙層啞黑紙盒包裝，打開有原木盒、黑色頂卡寫上三枝丈記的設計概念感想、再和紙包裝，就會見到耳機、駁線、機盒、耳膠整齊排列，尤如一盒由日本寄出的手信，現在無法去日本玩，真的很感動。

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Acoustune HS2000MX 除了外型帥，最重要是玩了雙層機身的「可換式腔體設計」概念： Acoustune Capsule Technology（A.C.T），機身分內外兩層，外殼以 CNC 鋁金屬及不銹鋼陽極氧化鋁合金製成，加強抑制諧震。

上色改用磨沙手感的「勝色」，即所謂日本藍染布料的藍色，日本戰國時代視之為代表勝利的顏色。而扭開螺絲後，你會見到像引擎核心的「腔體」，耳機就是靠這柱型的配件發聲，在耳導管那邊用手一推，「腔體」就可以推出來更換。

HS2000MX跟機使用的1號「腔體」，由比一般鋁金屬更高強度的「杜拉鋁」（Duralumin）合金腔體製作，令高低頻音色延伸度去得更盡。而這個金屬音箱內，又使用了最新 Myrinx Composite動圈單元，震膜由醫用級高分子生物材料製成，在圓頂位置用上日本鈹薄膜，大大加強了高頻延伸。

Acoustune HS2000MX正式商品版本的人聲，比AV Show版實淨且靠前，低音量足卻不會過多，用它聽歌有一種自然的開揚感，不會有局促的壓迫感，很耐聽很自然。不過，Acoustune HS2000MX都不算太易推，配手機聽歌難以完全發揮其實力，建議最少要用Sony金磚、ibasso dx300才可以發揮其十成功力。

HS2000MX 規格

單元：10 mm日本鈹薄膜圓頂 Myrinx Composite 動圈單元

頻率響應：10Hz – 30KHz

輸入靈敏度 (dB/mW)：110dB（@1KHz / 1mW）

阻抗：24Ω @1kHz

插座制式： Pentaconn Ear

配件： ARS100 系列耳機線、便攜盒、AEX07 耳膠、AEX50 耳膠、AET02 記憶耳棉和 AZLA SednaEarfit XELASTEC耳膠

售價：$13, 800



火紅版 Acoustune HS2000MX mk2

此機另外還有一款紅色版Acoustune HS2000MX mk2，分別不單只是機身顏色，跟機送的機芯腔體也由ACT-01改成新型ACT-05，以OFC無氧銅配以一體化日本製鈹薄膜單元製成，播出豐富的低音。

HS2000 MK II 規格

單元：10 mm日本鈹薄膜圓頂 Myrinx Composite 動圈單元

頻率響應：10Hz – 30KHz

輸入靈敏度 (dB/mW)：110dB（@1KHz / 1mW）

阻抗：24Ω @1kHz

插座制式： Pentaconn Ear

配件： ARS100 系列耳機線、便攜盒、AEX07 耳膠、AEX50 耳膠、AEX70 耳膠

售價：$13,800（Soundwave Audio / 2771 8209）



7種機芯各有特色

「可換式腔體設計」A.C.T，其實就是將外框跟機芯腔體完全獨立，只留有傳送聲音用的端子，玩家可人手扭開外層的螺絲，輕鬆更換內層「核心」腔體。有如四驅車針對不同跑道換磨打。現時已推出了4款A.C.T可換腔體，令到HS2000MX 變出更多種聲低、聽出更多變化。

現時已推出了4款A.C.T可換腔體（鍾世傑攝）

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