家電優惠｜Philips無線拖地吸塵機空氣清新機85折　5大抵買推介

每逢年尾都是減價季，當中最吸引必數家電優惠！Philips 飛利浦無線拖地吸塵機和兼具風扇暖風功能的3合1空氣清新機一向性價比高又襟用，深受香港家庭喜愛，最近進行推廣低至85折，其他人氣家電如2合1空氣淨化抽濕機、掛熨機等即買即送實用贈品，扣除消費券後更抵買！



Philips SpeedPro Max Aqua無線拖地吸塵機

香港家居空間有限，因此多功能家電愈來愈受歡迎，比如Philips SpeedPro Max Aqua無線拖地吸塵機便將兩者合而為一，一次過吸塵和拖地，全面除菌率達99%*，遇上頑固污跡，只需輕輕一踏外置水箱，利用AquaBoost功能釋放更多水量清潔！

無需拖地時，用家可換上全球首創的360° 全角度吸扒，獨特多向吸塵技術前、後、左、右，四面吸力清走更多塵垢，吸扒更附LED 燈，床底、沙發底清潔都無難度！

*透過第三方實驗室，在測試場境以金黃色葡萄糖菌進行測試，除菌率等同以傳統地拖拖地。

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Philips三合一風扇暖風空氣清新機 四季合用

隨著人們留家的時間增加，大家開始注意室內空氣質素同樣重要！Philips 三合一風扇暖風空氣清新機一機有齊高效過濾空氣、淨化涼風及淨化暖風三個功能，高效過濾99.95% 細小至PM0.003超微細有害物質**（比PM2.5細小800倍），去除空氣中的99%細菌***、98.5%病毒****、異味及有害氣體等；加上三段涼風和暖風調較和350°全方位環迴吹送，一年四季都享受到舒適又乾淨的室內空氣！呢部仲有冷暖風功能，CP值極高極高！

**由第三方獨立機構IUTA根據德國標準DIN71460-1進行測試。

***由第三方獨立機構根據GB21551.3-2010於30平方米實驗室進行，測試過濾葡萄球菌。

****由第三方獨立機構根據GB21551.3-2010於30平方米實驗室進行，測試過濾葡萄球菌。

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除了多功能的皇牌家電，今次Philips還推出2合1空氣淨化抽濕機、蒸氣掛熨機及手提式蒸氣掛熨機優惠，精明的你快趁轉季減價入手！

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