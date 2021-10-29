iPhone 13推出個幾月，仍有很多想換機的用家未出手！但買機時要小心了，因為近日國內的手機網頁踢爆，深圳華強北將3年前舊機iPhone XR，魔改成2021年最新iPhone 13，外型幾可亂真！即睇3招破解分真假！



明眼人會發現，照片中這幾部「iPhone 13」機背上的雙鏡頭雖然跟正版一樣是傾角排位，但鏡頭之間的距離比真貨遠，而且配色是跟iPhone 12，13根本就沒有紫色！但世上很多人未見過實物，就有機會中招了。

不過別高興呀！因為假貨都會不斷進步，下圖這部的鏡頭就做得更加像真，但一樣是華強北XR扮13！

金屬機邊也是幾可亂真，絕對要小心。

3方法認清假iPhone 13！

【第1招】：度機身尺寸！

新款iPhone 13屏幕雖然跟XR同樣為6.1吋，但XR機體本身尺寸比較大，所以你會發現假機的黑邊非常粗！如果想分真假，還可以用最原始方法：度尺寸去分！



iPhone XR 面積：150.9 x 75.7mm

iPhone 13 面積：146.7 x 71.5 mm



其他兩招分真假iPhone 13（點圖放大）

恐怖！華強北成功仿製iPhone 13包裝封條！

其實假iPhone 13流入香港市面的可能性不高，另一單iPhone 13做假事件更要留意。早前華強北還有人拍片示範成功仿製iPhone 13／13 Pro 系列新增的包裝封條。先達收機佬可能比一般買家更驚慌！因為他們日日收機，以為收到隻全新未開盒的iPhone 13 pro max，內面很可能只是一舊磚頭！



iPhone 13 新包裝

今年 iPhone 13 包裝為響應環保，取消了包裝盒外的塑膠膜，改由紙質的包裝封條取代。新包裝雖預計能減少 600 公噸塑膠使用量（Apple 數據），但安全性成疑。近日有傳媒以及華強北手機店都分別找到方法，例如使用熱風槍配合酒精，便能在不傷害封條下打開包裝，取出盒內的 iPhone 13。

淘寶驚現封條

就算已被撕開的包裝封條，華強北也有能力還原。而且有網民發現淘寶有iPhone 13的封條出售，只需$4人民幣（截稿前查看淘寶已找不到同樣產品）。這些山寨貼紙封條和原廠的質素仍有一定差異，但在沒戒心的情況下，不刻意與原廠封條對比，其實不易察覺。

👇👇華強北1分鐘還原 iPhone 13 包裝過程公開👇👇