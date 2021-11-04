Netflix 手機遊戲｜Netflix 一向以「一個月費任睇」的模式經營旗下的影片串流服務，多年來算是創下不俗成績，而為了吸引更大客源，Netflix 近日就進軍遊戲界，推出自家製作的高質手機遊戲。



Netflix 推 5 款手機遊戲、會員免費兼免廣告

今次 Netflix 推出的手機遊戲一共 5 款，暫時只支援 Android，而 iOS 平台版本將在稍後再上架。5 款遊戲當中，有兩款是以 Netflix 自家劇集《Stranger Things 怪奇物語》為主題的像素風格動作 RPG 遊戲，而另外三款則屬於玩法簡單易上手的獨立小品類。

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除了在開發質素上頗高，Netflix 這 5 款手機遊戲作品最特別之處為 Netflix 會員限定，打開遊戲時會要求登入已訂閱月費的 Netflix 帳戶，而遊戲內就沒有任何廣告或 In-App 付費選項，玩起來的體驗的確要比一般玩幾關又要看若干廣告的手機遊戲更佳。

Netflix 5 款獨家手機遊戲簡介

【1】怪奇物語 3: 遊戲 (Stranger Things 3: The Game)

【2】怪奇物語 1984 (Stranger Things 1984)

兩款以《怪奇物語》系列為故事背景的遊戲玩法上基本一模一樣，只是畫面視角、以及背後的劇本有分別。遊戲的動作、解謎元素俱備，即使沒有看過原作的朋友，亦可以藉此機會嘗試了解一下《怪奇物語》的故事。

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【3】卡牌大爆發 (Card Blast)

有點像 Zumo 以及啤牌遊戲「十三張」的合體玩法，玩家需要以不斷彈出的啤牌放到畫面上的幾個框內，以組成不同牌型，越難組合的牌型就會越高分；而每個關卡的要求都有所不同，除了分數之外，又可能要求玩家砌出指定牌型。

【4】扶搖直上 (Teeter (Up))

玩家需要以手指觸控屏幕的兩邊即可以控制橫桿向哪一邊提升，透過上升以及傾鈄控制球避過障礙放入洞中，玩法簡單，但難度不少，屬於極容易沉迷、不斷挑戰的類型。

【5】神射進籃 (Shooting Hoops)

一個頗具創意的籃球遊戲，分為「轟炸」及「瞄準」兩種模式，前者是控制一支附連在籃球上的槍作噴射，而後者則是瞄準射擊籃球，兩個模式最終目的都是為了將籃球投入籃框之內。

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