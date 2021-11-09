Disney+／Disney Plus 訂閱優惠方案｜迪士尼旗下的串流影片服務 Disney+（讀音作 Disney Plus）即將在 11 月 16 日正式在香港上線，由於其片庫相當充實，又加入了大量港人愛看的內容如 Marvel 英雄電影、Pixar 動畫等等，使它備受香港用戶期待，預計初到埗時已經可以與串流界龍頭 Netflix 一爭長短。

Disney+ 的基本訂閱月費為＄73，價位與 Netflix 相若，但其實有不同方案或合作優惠可以減低用戶的每月支出，其中還有電訊商推出超優惠的「早鳥」方案！



Disney+ 5 大訂閱方案、最抵可每月倒賺＄76？

【1】年費訂閱方案（平均每月支出＄61）

雖然說與「朋友／家人」攤分月費才是最低價的做法，但並不是每個人都可以安心地將一個帳號、密碼與人分享的；如果不想與人分享使用一個帳號、又想要享受折扣價錢，最簡單的方法就是以年費訂閱 Disney+。

Disney+ 的香港年費價錢為＄738，對比原價＄73／月、即＄876 一年，以年費方式訂閱每年可以節省＄138，整體折扣約 85 折。

👉手機儲存空間總是不夠？網友發現「淘寶」竟佔60GB 終極原因曝光

【2】香港寬頻現有客戶方案（平均每月支出＄54）

(***此優惠為早鳥優惠，暫時未知香港寬頻在11月15日之後會否仍然開放登記***)

如果你目前是香港寬頻的客戶，該公司正與 Disney+ 合作推出不同年期的簽約回贈的優惠，簽 12 個月 Disney+ 將回贈 3 個月共＄219 月費；而簽 24 個月將回贈 6 個月共＄438 月費，所得的 Disney+ 所產生的收費與回贈將會直接在香港寬頻的帳單上計算。

HKBN 現有客戶可以在 MyHKBN App 內找到相關的優惠詳情（圖 MyHKBN）

在計算回贈之後，以此方案訂閱 Disney+ 的月費支出平均約為＄54，即約原價的 7 折。

【3】香港寬頻攜號轉台方案（平均每月倒賺＄76）

(***此優惠為早鳥優惠，暫時未知香港寬頻在11月15日之後會否仍然開放登記***)

如果手機月費方面碰巧有轉台需要又不介意轉台到香港寬頻的 5G 網絡的話，目前可謂是正是時侯，事關香港寬頻除了與 Disney+ 推出增值服務式的簽約優惠之外，又推出了攜號轉台早鳥優惠，只需簽約訂閱 Disney+ 24 個月，即可以獲贈 12 個月的 20GB 5G 流動上網服務。

以該計劃月費＄298 計算，用家可以賺得的月費價共為 $298x12 = $3576，即使扣減 Disney+ 的 24 個月費＄1752，仍然可以倒賺＄1824，即每個月平均還有＄76 賺。

【4】「穩陣」朋友分享方案（平均每月支出＄15）

講完幾個比較舊／有附帶條件的方案之後，是時侯講講兩個最多網民推薦的「朋友／家人」方案，其最低可以平均月費拉至＄6，而且不需要被合約束縛，只不過要實行就需要幾個信得過（亦即不會「走數」）的親友。

這個方法的實現基礎其實相當簡單 － Disney+ 理論上是容許一個帳號作多個裝置的登入的，而同時可以串流方式觀看的裝置則為 4 個；這個「穩陣」方案就是讓各位與另外 3 個親友共用同一帳號，以年費＄738 計，4 人攤分每月平均月費約為＄15。

👉微波爐輻射好危險？K Kwong拆解2大理由可放心用？致癌另有原因！

【5】「進取」朋友分享方案（平均每月支出＄6）

Disney+ 支援同時串流 4 人，但實際上可以登入的裝置多達 10 個，只不過當多過 4 人在使用串流時，其他人就只可以用下載觀看的模式使用 Disney+，使用上或會構成一定程度的不便，但由於攤分的人數是以「極限」的 10 個人為前提，故平均月費亦可以減到最低約＄6，是一個比較進取的方案。

同場加映：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學



【Netflix秘技】好多人並不知道Netflix手機App的6大隱藏功能，原來Netflix可以檢視手機網速、減低睇片流量、自動下載功能等等！

👇🏻👇🏻👇🏻6個你不知的Netflix手機秘技【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 4

想知秘技4-6？怎樣減少數據？自動下載？互動劇場？多部手機同步煲劇？即睇全文：Netflix煲劇｜原來有得慳數據 自動下載下一集 6大手機秘技必學