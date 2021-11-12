會展七大科技展結束　香港品牌Qivation光觸媒產品融入智能家居

較早時由貿發局主辦、於灣仔會展舉行的七大科技展已圓滿結束。被貿發局選為「香港國際秋季燈飾展」照明界別唯一代表的 Qivation，早前於新聞發佈會上介紹其創新技術及產品，除光觸媒照明產品外，更有手機充電座、枱墊、地氈等等光觸媒家居用品。



（Qivation Hong Kong facebook圖片）

作為香港品牌，Qivation理念是「將日常家居用品提升至自帶抗菌淨化功能」，宗旨是為每個人帶來他們應有的身心健康。Qivation製作的產品都是創新、安全並且容易使用，配合別具格調的設計，融入智能家居。

Qivation 的一系列產品，只需要一個步驟，無需其他產品，即可啓動消毒家居、淨化空氣及增強照明功能，不僅可以降低家庭健康風險，還可以營造舒適的生活方式。產品採用日本納米光觸媒技術物料由日本光觸媒工業會（PIAJ） 認可，通過可見光產生光催化作用，以抗菌、抗病毒、降低和消除異味。產品可全天候運作，在沒有燈光的情況下，會吸附空氣中的污染物，當打開燈後，污染物就會被分解。

（Qivation Hong Kong facebook圖片）

專業測試驗証

Qivation 產品的抗菌性能經過全球質量保證實驗室天祥集團（Intertek）測試，在抗菌性能測試中，證明可以有效消除高達 91% 的細菌，在抗菌活性測試，是根據ISO 22196和JIS Z2801標準進行的，證明可以有效去除99%的細菌。此外，Qivation 產品亦已經過香港科技園的場發射電子顯微鏡和能量色散X射線光譜測試，證明二氧化鈦可以成功地附著在其不同材料和形狀的產品上。引證Qivation研發的光觸媒應用技術的有效性。

另一方面，Qivation 採用的光觸媒物料亦通過日本食品研究實驗室（JFRL）毒性測試，證實對人體和寵物無毒，安全可靠。北里環境科學研究中心測試證實有效減少99.9% 甲型流感病毒（H1N1）及BOKEN質量評估測試證實有效消除高達 98.9%異味。