加濕器會令PM2.5濃度升高原來是誤會　冒煙與不冒煙這樣選便對了

依據國家室內空氣標準，冬季採暖時室內濕度應控制在40%-60%之間。但是，現實很骨感，在北方供暖季，達到40%的濕度基本就是奢望。比起冷，北方人其實更擔心的是乾燥。



人體感覺舒適的濕度為40%~60%，過低的相對濕度會奪走人體內的水分。因此在暖氣房或者空調屋裏待久了，容易出現口渴、皮膚乾燥、口唇眼角乾澀、蜕皮等不適症狀，甚至誘發感冒、支氣管炎、哮喘等疾病。

這時候，加濕器作為一個科學合理且行之有效的輔助性加濕手段就顯得特別重要了。但是，對於加濕器你真的了解嗎？

點擊圖片放大看，別再對加濕器有所誤會了：

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01. 加濕器=霧霾製造機 這個鍋「我」不背

有很多人發現，一旦開了加濕器，家中的空氣清新機PM2.5就會爆表。很多人不明白，我明明加的是水，為什麼室內PM2.5濃度會升高？其實這個鍋，加濕器真的不應該背。

超聲波加濕器是將水拋離水面而產生水霧，從而進行加濕，單純的霧是沒有危害的，它的本質就是水蒸氣遇冷凝結成的小水點，顆粒直徑小於2.5微米，而PM2.5爆表的原因就在檢測儀上。

PM2.5檢測儀的工作原理是根據光線通過空氣後發生散射的變化，經過計算得出顆粒物的質量濃度。聲波加濕器在工作過程中產生大量水霧，導致空氣中水蒸氣濃度升高，水蒸氣對光線的散射作用影響了顆粒物檢測儀的精度，使得其實測數值較正常值偏大。理論上來說，這完全是一場「誤會」。

加濕器噴出的水霧就是水汽，是「霧」，而我們說的PM2.5可吸入顆粒物是「霾」，並不是一個物質，有危害的是霾不是霧。

02. 買個加濕器相當於做美容！

南方出美女，南方女孩皮膚真好，相信很多小夥伴都聽說過這樣的話，而造成這樣差距的原因就是，南方空氣比較濕潤。

為應對北方冬天的乾燥天氣，減少乾燥對皮膚的損傷，人們首先想到的是「補水保濕」。殊不知，補水和保濕並不是一回事，很多人將其混為一談。補水是給皮膚補充水分；而保濕則是鎖住皮膚裏的水分，保持皮膚一直水潤Q彈。

補水的方式主要有兩種，一種是直接喝水或食用含有水分的食物，另一種是塗抹補水護膚品。除此之外我們還需要保濕！補水護膚品在補水結束後，用保濕產品將水分鎖住，否則補水的水分蒸發散失的時候還會將皮膚本來的水分帶走，讓皮膚更加乾燥。

無論是便宜的甘油還是昂貴的玻尿酸，其保濕原理都是從空氣中抓取水分，如果空氣中沒有水分，保濕產品中的親水性成分就發揮不了作用。另外乾燥的空氣還會加速皮膚原有水分的散失，所以提高空氣中的水分才是最重要的，加濕器也就相當於為你的美容做貢獻。

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03. 一個冒煙兒，一個不冒煙，到底選哪一個？

一提到加濕器很多人就會想到「冒白煙」，但實際上目前主流加濕器是有兩種的，一種是通過「冒煙」的方式加濕空氣，另外一種就是不需要「冒煙」的，也能加濕空氣。

冒煙的屬於超聲波加濕器，超聲波加濕器加濕時通常會伴有白霧出現，白霧正是由於超聲波發生器震動將水進行的霧化，霧化後的水氣散發在空氣中會被部分蒸發，最終達到加濕的目的。市面上幾乎所有超聲波加濕器僅依靠「超聲波發生器」進行工作，打碎的水氣跟小噴泉一樣，輻射範圍非常有限，一旦周圍濕度達到飽和，水氣無法及時蒸發，便會直接落下，打濕地面。

超聲波加濕器還有一個弊端就是對水質要求較高，如果水質較硬，水中存在鈣鎂離子較多，便容易出現白色粉末，這些粉末會隨着水氣蒸發到傢俱上，還可被直接吸入肺部，影響健康。

不冒煙的屬於冷蒸發加濕器，冷蒸發加濕器與超聲波加濕器原理不同，它工作時不會出現白霧，加濕原理實際上是通過氣流循環加快加濕濾網自然蒸發，理論上跟你拿一塊濕毛巾搭在風扇面前一樣，無霧加濕優勢很明顯，不會產生白霧，更不會出現白粉，無需使用純淨水作為加濕水源，自來水中因為含有消毒殺菌的餘氯，抑菌性更強，所以更適合使用。

如果你的預算充足，建議您選擇不冒煙的冷蒸發加濕器。

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