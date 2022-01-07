傳Samsung Galaxy S22全系列將支援45W快充　充70%電只需30分鐘

SAMSUNG 自推出 Galaxy S21 FE 後，外界已將焦點放到下月發表的 Galaxy S22 系列身上，於系列中最具屬是 Galaxy S22 Ultra。而近日據爆料人 Roland Quandt 最新爆料顯示，Galaxy S22 Ultra 將採用新款 45W 充電器 EP-T4510，不過筆者相信這款將會是額外加購的產品！



由 Roland Quandt 於 Twitter 上的爆料來看，這款 EP-T4510 是歐版兩腳規格，並提供 Type-C to Type-C 長1.8m的數據線，最大支持5A電流。據了解，EP-T4510 充電器可以於30分鐘內為 Galaxy S22+ 及 Galaxy S22 Ultra 電池由 0 充至 70%，而有傳 Galaxy S22 都會支援45W快充，意味整個 Galaxy S22 系列以支援最高45W快充。

SAMSUNG 早在 Galaxy Note 10 時已推出過型號為 EP-TA845 的45W快速充電器，用戶可以額外$298 加購。而今年 SAMSUNG 會否跟機附送 45W快速充電器，暫時就未有消息。

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