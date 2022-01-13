去年NFT市場突破400億美元　只是虛擬資產　隨時被騙也沒人幫你？

最新研究估計，NFT在2021年銷售了超過400億美元，這個規模已經足以與傳統藝術品市場比肩，但背後還有哪些難題待解？



過去一年裡，NFT有如一場風暴席捲了整個網路世界，從藝術品、迷因、一雙球鞋到奧運徽章、球場上的精彩時刻，任何東西都能搭上NFT販售。區塊鏈數據公司Chainalysis的資料顯示，整個2021年裡，NFT的市場規模已經達到約409億美元，比肩傳統的藝術品市場。

市場規模突破400億美元NFT熱潮怎麼爆發的？

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2021年以前，NFT仍是個僅限於區塊鏈小圈圈的東西，但短短一年後，NFT已經成為許多民眾追逐的目標、廠商布局的焦點，NFT的市場規模更因此水漲船高成長數倍。

Chainalysis統計截至2021年12月15日，發現總計有409億美元投入以太坊上用於建立NFT的智慧合約中，若包含在其他區塊鏈平台上打造的NFT，整體數字只會更加驚人。

為了讓人了解超過400億美元的市場規模，究竟是個怎樣的概念，《金融時報》指出，2021年全球的藝術品市場規模約為501億美元。換句話說，短短一年時間，NFT的規模已經快要追趕上歷史悠久的藝術交易市場。

2021年3月，數位藝術家Beeple的一幅NFT拼貼畫《每天：最初的5,000天》（Everydays: The First 5000 Days）在佳士得拍賣行以6,930萬美元的天價售出，成為NFT首次進入大眾眼簾的契機。

同月，Twitter創辦人傑克．多西（Jack Dorsey）也將他15年前的第一條推文「剛設置好我的Twitter帳號」（just setting up my twttr），製作成NFT拍賣，最終以1,630.58以太幣結標，當時價格約相當於2,190萬港幣。

接二連三的天價交易，以及名人的加持，讓NFT牢牢捉住外界的目光，民眾開始認識這種前所未見的虛擬資產形式，甚至意識到，自己也有機會親身參與這個市場。

以NFT銷售NBA球星場上精彩時刻的NBA Top Shot，就乘著這股風潮，2020年10月推出後，不到半年時間用戶數突破百萬人，銷售額總計超過7億美元，母公司Dapper Labs也抓準機會展開新一輪募資，成功獲得9億美元資金，估值上看76億美元。

Chainalysis指出，NFT吸引了許多的個人玩家與投資者參與，市場中超過75%的交易金額在1萬美元以下。只不過，若以價值而言，NFT仍由少數巨頭把持，約9%的NFT佔據了市場整體價值的80%以上。

尤其近來很夯的「元宇宙」概念，更推升了NFT的熱度，Nike前陣子就宣佈收購虛擬鞋製造商RTFKT，Adidas不僅花費178萬美元在去中心化的區塊鏈遊戲The Sandbox中買下大批虛擬土地，還發售3萬個NFT商品。

NFT領域待解問題多，去中心化代表被搶劫也沒人幫你？

但作為新興的領域，NFT仍然存在種種待解決的難題，例如區塊鏈分析平台Nansen指出，他們在截至2021年12月中的短短1個月內，發現價值總計200萬美元的可疑交易，例如有的NFT交易價低於市場價的95%，背後原因很可能與詐騙等非法行為有關。

另外，稍早紐約畫廊Ross+Kramer Gallery創辦人陶德．克萊莫（Todd Kramer）包括「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club）在內，價值220萬美元的NFT被網路釣魚盜走。

NFT的熱潮2022年看似仍會持續下去，實務上面臨的各種問題，勢必會有更多討論與關注。

雖然這起事件裡，NFT交易平台OpenSea主動凍結了無聊猿等NFT的交易，幫助克萊莫討回了他的虛擬資產，但這引發了一番爭論，有人認為OpenSea的強制介入，是對去中心化精神的褻瀆。

共同開發統一塑模語言（UML）的知名工程師葛來迪．布區（Grady Booch）就評論，「我認為程式碼就是法律，且加密貨幣的其中一個理念，就是消除所有中心化干預的可能性。」

NFT研究機構NonFungible.com資料顯示，過去一週裡就銷出多達10萬件NFT，總價值達到5億美元以上，至少這股NFT的熱潮，似乎還會在2022年持續下去，未來NFT該如何納入監管解決亂象、非法行為，如何堅固保障用戶權益與去中心化等議題，勢必都會面臨更多討論。

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