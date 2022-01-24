Apple賀歲片《捲土重來》上映　用iPhone 13 Pro將農村拍成火星

蘋果2021年賀歲片《捲土重來》在上周五（1月21日）正式上線了，這也是2018年《三分鐘》開始，蘋果的第五部為中國農曆春節推出的賀歲片。今年的這部《捲土重來》講述了一個不入流的武打替身因受傷返回家鄉，在父親和一群熱情的村民感染下，用手機拍攝出了一部宣傳家鄉影片。整部影片輕鬆詼諧，既包括了傳統武打，也包含了好萊塢科幻，還有鄉土情懷，幽默喜劇以及父子親情全部包含其中。



《捲土重來》的導演張猛曾經執導過電影《鋼的琴》，《捲土重來》和《鋼的琴》類似，都將目光聚集在視覺影像並不多見的邊緣區域。整部影片與以往的蘋果賀歲片一樣，全程使用今年的旗艦iPhone 13 Pro系列拍攝。

點擊圖片放大看，iPhone 13 Pro也能拍出專業級的影片效果。

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我們先簡單的回顧下iPhone 13 Pro系列的相機配置。

iPhone 13 Pro系列發布於去年的9月中旬，是蘋果最新的iPhone13系列中的旗艦型號。iPhone 13 Pro系列延續了上一代iPhone 12 Pro系列的設計，三枚攝像頭的組成的相機依然維持了1200萬像素。其中，iPhone 13 Pro系列的主攝採用了一款單位像素1.9μm的新型傳感器，是目前iPhone採用的最大面積的傳感器。另外，iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭加入了自動對焦和微距功能，長焦鏡頭則提升到了3倍等效77mm。

在攝影功能上，iPhone 13 Pro系列除了已經加入的ProRAW之外，蘋果還為影片帶來了「電影模式」以及專業的ProRes格式，同時iPhone 13 Pro的影片防抖能力也得到了提升，給影片拍攝帶來了更多的創新方式和更豐富的創作手法。這一點在《捲土重來》這部賀歲劇開始的打鬥場景中體現的淋漓盡致。

在影片開始的激烈打鬥片段中，有一段在車廂內打鬥的場景，從頭到尾十分連貫。從後續分享的花絮可以看到，這段車廂內打鬥的場景，在拍攝時基本都是手機安裝兔籠後全程手持拍攝，足見iPhone 13 Pro的防抖性能強悍，完全可以消除拍攝時抖動對於畫面的影響。對於普通用户來說，不論是拍攝Vlog還是日常影片記錄生活，出色的防抖始終是最終成像穩定的保證。

除了防抖穩定之外，iPhone 13 Pro的「電影模式」也是影片中的亮點。例如在片尾父子二人躲避沙塵暴，在車內對話的場景。以前拍攝類似場景，需要拍攝時不斷切換鏡頭的焦點來呈現類似的場景。如今，一部iPhone 13 Pro手機，藉助「電影模式「根據拍攝主體的變化，自動切換焦點，整個過程十分流暢，絕無任何拖沓。即使普通用户，也可以藉此功能拍攝出虛化效果出色、電影感十足的影片。

除了上述的更強的防抖表現和「電影模式」外，iPhone 13 Pro的影片畫質表現也非常出色。

iPhone 13 Pro系列最高可以拍攝4K 60p影片拍攝，並且支援蘋果專業的ProRes格式，給影片後期更大的調整空間。在《捲土重來》這部賀歲片中，有很多鏡頭拍攝於夜晚、暗光環境或者逆光環境下拍攝，這些鏡頭充分體現了iPhone 13 Pro相機的成像水準以及A15晶片在影像算法的提升。

除此之外，iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭加入的微距功能，也給影片拍攝帶來的了更豐富的視角，特別是展現一些紋理或者一些特別的角度時，都可以藉助超廣角鏡頭的微距功能完成拍攝。在《捲土重來》影片中，飛船靠近火星的鏡頭，便是利用了iPhone 13 Pro的超廣角加上一口生鏽的鐵鍋完成拍攝，通過微距展現鐵鍋的細節，模仿火星表現；還有影片中火星車的場景，都是藉助iPhone 13 Pro的超廣角微距拍攝模型車，藉助視覺錯位的方式完成拍攝。

總之，蘋果賀歲片《捲土重來》講述了一個幽默感十足，又充滿了父子情誼的故事，非常值得一看。藉助影片也展示出了iPhone 13 Pro系列在影片拍攝上的能力，這也是蘋果希望通過影片傳達給每一個觀眾的訊息，即：用手機拍攝影片，也能如專業導演一樣，拍攝出屬於自己的影片，記錄自己的生活。

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