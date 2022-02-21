隨生活愈來愈依賴網絡和智能產品，網絡安全近年成為用家和廠商的焦點議題，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）更會每年抽查市面上的手機，幫助用戶了解手上的手機在安全性上有沒有足夠的保護。



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NCC 在 2021 年尾在市面上抽查 10 款智能手機，當中包括美國﹑中國﹑日本﹑韓國的品牌，針對手機和系統對資訊安全的保護作測試，結果在第一次測試中只有 iPhone 12 通過，其餘 9 款手機均未能通過測試要求。

NCC 對手機 App 和通訊協定的測試中，包括對「存取敏感性資料前有沒有取得使用者同意」﹑「內建App對帳號、通行碼或金鑰有沒有儲存於作業系統保護區內或以加密方式儲存」﹑「用戶付款前有沒有多次驗證用戶身份」等，多達 10 個項目。

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目的是為了令手機製造商加強資訊安全保護，以及提升用戶對私隱的意識。即使第一次測試未通過，NCC 會要求相關廠方改善，再做第二次測試，如都未能通過才公開該手機品牌。而在 2 月 8 日為止，NCC 發現仍有 ５ 款未能通過測試，當中有 4 款是中國品牌。

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近年 Apple 非常重視用戶私隱，多次在 iOS 系統上修復漏洞和加強保護用戶私隱的功能，今次經 NCC 測試後更可見，iOS 系統在系統安全上有一定的信心。

資料來源：國家通訊傳播委員會

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寒冷天氣襲港，消委會12款儲水式熱水爐評測｜2月21號凌晨僅得7.7度，家中僅得儲水式電熱水爐的網民，每次洗澡時都要跟幾分鐘就熱水供應完畢的爐具鬥快、夠沖身不夠洗頭！難怪會齊齊上連登控訴「用儲水式熱水爐沖涼猶如行刑」又表示要送發明者到海牙法庭控吞他反人類罪。講完笑，再來看看香港消委會12款儲水式熱水爐評測，就算家中條件無法安裝氣體式熱水爐，也可以換個好一點的電熱水爐！

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