GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7 爆機攻略、GT Cafe全39個任務完成條件及禮物車名單｜相信不少車迷都已經開玩GT7一段時間，或許在挑戰考車牌的同時，亦正不斷玩GT Cafe中。其實整個GT Cafe流程大概十多個小時便可以完成，合共39個型錄任務可讓玩家完成。只要將所有型錄完成便可以正式將遊戲爆機，完成第一階段。今次記者就為玩家們列出39個GT Cafe條件以及可取得禮物車清單。



GT Cafe可算是《GT7／Gran Turismo 7／跑車浪漫旅 7》中新加入，同時十分重要的新模式，玩家可以在GT Cafe內深入淺出了解GT世界外，更可以學習到不少車子的知識、車廠的歷史等，而且完成不同的任務更可以取得獎勵。遊戲中合共多達39個型錄任務，不同任務條件要求不同，全完成後便會出玩爆機畫面。當然這並不代表遊戲完結，還有大量內容去玩。下文就為大家詳細列出所有任務資料。

今集GT Cafe可讓玩家更了解遊戲內容、由淺入深帶入遊戲世界外，更可以得知不少賽車的故事。（遊戲截圖）

👇👇全39個GT Cafe任務及禮物車資料👇👇

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型錄1 收集：日系小型車



型錄2 前往駕駛中心小試身手



型錄3 收集：歐洲骨董小型車



型錄4 錦標賽：高速環狀賽道日



型錄5 收集：日系前置前驅跑車



型錄6 調校一輛骨董車



型錄7 收集：歐洲小鋼砲



型錄8 在GT修車廠洗一輛車



型錄9 錦標賽：東京高速公路大遊行



型錄10 收集：日系前置後驅跑車



型錄11 收集：法國小鋼砲



型錄12 錦標賽：法國小型環繞賽



型錄13 挑戰任務



型錄14 收集：Mustang



型錄15 收集：Camaro



型錄16 在Scapes裡拍攝愛車照片



型錄17 錦標賽：山岳考驗盃



型錄18 收集：Nissan跑車



型錄19 收集：日系拉力基礎車款



型錄20 秀出自訂尾翼



型錄21 錦標賽：亞太錦標賽



型錄22 收集：BMW M3



型錄23 收集：Alfa Romeo



型錄24 透過賽道體驗了解賽道



型錄25 錦標賽：歐洲錦標賽



型錄26 收集：Ford



型錄27 收集：Chevrolet



型錄28 取得寬版美國車



型錄29 錦標賽：泛美錦標賽



型錄30 升級你的Porsche



型錄31 收集：Porsche 911



型錄32 收集：Supra



型錄33 錦標賽：世界房車賽600



型錄34 收集：AMG



型錄35 收集：Nissan GT-R



型錄36 錦標賽：世界房車賽700



型錄37 收集：Gr.B拉力車



型錄38 收集：Ferrari



型錄39 錦標賽：世界GT系列賽



完成所有GT Cafe任務便可以出爆機畫面（遊戲截圖）

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