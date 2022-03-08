iPhone SE 3 發布前瞻｜Apple 將在香港時間 3 月 9 日凌晨舉行《Peek Performance》新品發布會，其中一部重磅新作應該就要數 Apple 旗下最平價 iPhone 、iPhone SE 的第三代。

雖然 iPhone SE 3／SE (2022) 尚未正式發表，但事前的傳聞已經足夠讓我們深信它將會在今晚登場，且規格、設計都已經曝光得七七八八，相信已經有不少果粉準備好換機，而國外的一個調查更指準備換機的人數可能比你想像中多。



調查指逾 4 成 iPhone 舊機用家準備入手 iPhone SE 3

國外二手手機回收網站 SellCell 早前就在網上進行了問卷調查，總共訪問了2549 個 iPhone 玩有用戶，詢問他們有否計劃在 iPhone SE 3 推出市場後為自己或其他人入手一部，而結果超過 40％ 的 iPhone 用戶有興趣入手還未正式發表的 iPhone SE 3，反應似乎要比 2020 年時推出的 4G 版本要受歡迎得多。

當被問及購買 iPhone SE 3 的原因時，絕大部份用戶都並非被其功能吸引，近 3 成人表示「平價」是最吸引因素，而其次則因為想要換機才選擇入手，傳聞中成真機率十分高的 5G 連線功能則排行第三。

據傳聞指，今代 iPhone SE 3 的外型設計與 2020 年時上架的舊版本基本一樣，不過就換上了 A15 處理器及支援 5G 連線，有望成為性價比最高的 iPhone（林勇 攝）

最多 iPhone 11 用戶想換機？

考慮到不少 iPhone 用戶都會「機換機」，SellCell 就進一步問到受訪用戶正在用的 iPhone 是甚麼型號、並會在購入 iPhone SE 3 時 Trade-In，而結果頗令人意外。

在想要更換 iPhone SE 3 的用戶當中，佔最多的居然是正在使用 iPhone 11 的用戶，而與 SE 3 定位相近的 iPhone XR 則排在第二。看來 iPhone SE 3 傳聞中的平價、A15 處理器以及 TouchID 等功能，在不少用戶心目中遠比更大屏幕來得吸引？

iPhone SE 3終極傳聞總集

著名分析師郭明錤近日也在 Twitter 上，再次公開他對 iPhone SE 3 預測。多次的傳聞中不難發現，Apple 今次推出 iPhone SE 3 的重點，重點放在硬件上，包括使用 iPhone 13 系列的 A15 晶片，以及支援 5G 網絡，成為最便宜的 5G iPhone。

👇👇iPhone SE 3 最終傳聞合集👇👇

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5G 網絡在 2021 年開始普及，擁有 5G 連線功能的智能手機出品亦不在少數，而且售價亦越賣越便宜。消委會較早前就測試了多達 60 部香港有售的智能手機👉👉👉而其中售價為＄4000 以下的5G機種，數量居然比貴價 5G 旗艦還多一部，共有 24 部選擇。