日本消委會網頁傳授了ANC主動降噪藍牙耳機6大選購心得，並推介15款2022年最update的推介無線耳機！大部份都可在香港買到，值得參考。（原文包括掛頸式，本文只報導真無線款式共15款。



音色係重要．但藍牙真心方便

聽歌首要當然是音色，但面對每日上班上學、通勤迫車，現時ANC主動降噪藍牙耳機的定價已可在400元左右買到，而且隔音能力亦愈來愈出色，很多人都會選擇方便易用的ANC真無線藍牙耳機。My-Best是一家民間經營，不收任何廣告，自費購入貨品，以自家設施進行測試評分的消費者情報網頁。今次它的推介了19款有ANC降咪功能的無線藍牙耳機（本文只介紹真無線TWS，所以只有15款），那究竟要怎樣才算是一對好的ANC主動降噪真無線藍牙耳機？有以下6個購買tips：

ANC耳機的降噪能力愈來愈高，而且定價日漸便宜。（鍾世傑 攝）

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【01】ANC降噪能力



ANC主動式降噪，原理是由藍牙耳機上的收音咪，計算環境中的低頻噪音，再實時播放完全相反的聲波，讓兩種聲波在相遇時互相抵消，從而消音。好的ANC耳機需要有多的收音咪，以及計算速度快的晶片。又因為ANC已推出數年，不少大廠已收集夠大數碼，晶片本身的A.I.比過去更聰明，更易判斷出甚麼是人聲、甚麼是噪音，令ANC效果更出色，甚至可以加強人聲，只飛走雜音。

【1.1】能否調校隔音功率



降噪涉及音波，而且需要跟耳機絕對密封，效果才會出色，太強的隔音，容易會令用家作嘔不舒。所以出色的ANC耳機，能夠用app去調校ANC隔音程度，有些又能自動判斷你身在室內還是街外。好用的ANC，應該能夠在耳機機面快速開關、切換模式，不必常常開手機app。

1MORE ComfotBuds mini 可以控制3階段ANC降噪級別。（鍾世傑 攝）

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ANC降噪藍牙耳機．6大選購貼士

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4個測試．選出15款ANC真無線耳機推薦

The Best網頁以：駁iPhone音色／駁Android音色／降噪能力／易用程度，共4個準則，挑選了15款ANC真無線耳機推薦款式，當中apple AirPods Pro因為要同時測試Android、iOS雙平台表現，排名並不太高。

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