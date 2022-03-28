消委會10款微波爐評測2022｜廚房電器中，要選一樣不可或缺的，應該不少人都會選擇微波爐，翻新飯菜或宵夜「醫肚」都需要它幫忙。可是，部分人會認為微波爐有輻射，甚至輻射會影響到身體健康。K Kwong 就曾針對輻射問題，講解當中的危險性，以及解開大眾對微波爐輻射的誤解。



微波爐利用磁控管將電能轉化為微波能，在微波爐的封閉內膽中形成一個巨大的微波能量場，將水分子和極性分子激烈震盪從而達到加熱的目的。簡單來說就是微波帶動分子振動摩擦生熱。

港大學化學系博士 Dr. K Kwong 在 Facebook 解釋指，微波爐運作時，當中的微波輻射難以穿過機身外洩，對人體基本無害。同時解釋，用 800w 的微波煮熟一隻如人頭大小的雞要用 1 小時，因此就算有外洩的微波，充其量只能灼傷皮膚。

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而用微波爐對身體健康的危險，不是輻射，而是致癌物「多環芳香烴」（PAH），當食物過度加熱或燒焦時，就有機會產生 PAH，如食物的水份不足或過多油份，微波加熱時就有機會令食物過熱或燒焦，產生 PAH。因此，使用時要確保食物水份足夠，以及留意加熱溫度會否過高。

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資料來源：Facebook@K Kwong

消委會曾與機電工程處合作，抽選 10 款微波爐進行測試，當中包括 Panasonic﹑美的﹑Sharp 等熱門品牌。整體安全測試結果滿意，有 8 款都達到 5 星評分。消委會把 10 款分類為小型微波爐、燒烤微波爐及蒸氣燒烤微波爐，如正想入手的話，可以參考以下消委會評分。

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