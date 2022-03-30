Dyson 推出第一款穿戴式產品— Dyson Zone 空氣淨化耳機，一對降噪﹑高保真頭載式耳機的同時，亦是一個穿戴式的空氣淨化機，為用家同時解決城市空氣品質和噪音污染問題。



Dyson Zone 空氣淨化+降噪耳機

在 Dyson 對氣流﹑過濾和摩打的技術上，研發出 Dyson Zone 耳罩中的壓縮器，可通過雙層濾網吸入空氣，並沿著非接觸式的面罩將兩股淨化氣流送至佩戴者的口和鼻中。用家可透過面罩上的回流，呼吸到淨化後的空氣，同時可防止外來側風混入其中。

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Dyson 空氣淨化降噪耳機（Dyson 圖片）

空氣淨化效能

Dyson Zone 的靜電過濾系統，能捕捉 99% 小至 0.1 微米的微粒污染，如灰塵、花粉和細菌。加入鉀的碳過濾器能捕捉都市中的捉二氧化氮和二氧化硫等有害氣體，如二氧化氮、二氧化硫和臭氧。具備4 種空氣淨化模式：低、中、高和自動。根據不同程度的活動需要，Dyson Zone 內置的加速計會進行自動偵測，按用家實際需要切換到高、中、低淨化速度。

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降噪耳機

Dyson 初次踏入耳機市場，一改用「金耳朵」鑑定音質的研發方法，採用科學的方式純淨而豐富的音效，以及先進的降噪技術。裝置的被動式衰減及主動式降噪配搭獨有的麥克風陣列，可減少不想要的環境噪音和摩打聲音。耳機中的主動降噪技術、低失真和中性頻率響應，為用家帶來身臨其境的音效，呈現原有音樂。

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耳罩部分為空氣清新機的摩打（Dyson 圖片）

3 種主動降噪模式

Dyson Zone 支援隔絕、對話和通透 3 種主動降噪模式。隔絕能提供最高等級的主動式降噪效果；輕觸面罩進入對話模式，，空氣淨化功能會自動關閉以節省電力及增強對話語音；通透模式則可增強重要聲音，令用家更容易留意周圍環境。

Dyson Zone 空氣淨化耳機預計將在 2022 年秋季起發售。發布及售賣時間因地區而異。