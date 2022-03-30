小米 Redmi Note 11 Pro+ 5G 香港上市實試｜小米自去年起重整品牌策略，將「Xiaomi」與「Redmi」兩大手機子品牌重新定位，分別佔據高及低檔市場，但兩者的分水嶺到底在哪？今日（3 月 30 日）宣布將在香港上市的 Redmi Note 11 Pro+ 5G 相信會提供到答案。



Redmi Note 11 Pro+ 5G 香港版本售價為＄3,299，屬於中檔手機的價錢，但放在 Redmi 品牌之上，卻是此系列歷來最高的售價（名字亦是最長…），但亦因如此，Redmi Note 11 Pro+ 5G 的規格亦是 2022 年度 Redmi Note 11 系列 6 部手機當中最高階的一部。

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Redmi Note 11 Pro+ 5G 上手、搣甩廉價感

Redmi 系列雖然是以平價為主軸的機種，但小米近年致力將機身設計與高檔機種拉近距離，今次在香港登場的三部 Redmi Note 11 當中的高階型號（即 Redmi Note 11 Pro+ 5G、Pro 5G 以及 Pro），在機身上雖然繼續採用塑膠邊框，但背面就改用了磨沙玻璃，看上去沒有透出太大的廉價感覺。

反而值得一讚的，是小米今次在三部 Redmi Note 11 Pro 系列機種邊框用上了平直塑形，在享受到塑膠物料帶來的輕量同時，又可以得到牢穩的握持感，手感十分討喜。

淨重202g 的機身，加上平直的邊框，令握持感十分不俗（蔡浩騰 攝）

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處理器是全機唯一短板？

如果有留意 Redmi Note 11 系列新機的話，相信都會知道今次我們借測的 Redmi Note 11 Pro+ 5G 乃是全系列最強規格之作，包括 120Hz 靚屏幕、120W 快充、1.08 億像素鏡頭等等，這些硬件堆砌在一起，即使出現在一部賣＄4000 以上的高階機身上都不過份；只不過為了壓低成本，小米方面就選擇了在處理器上作出妥協。

於 Redmi Note 11 Pro+ 5G 身上所用的處理器為 MediaTek 出品的 Dimensity 920，處理能力大概等如 Qualcomm 出品的 7 系如 778、750G，在功耗平衡是十分適合日常使用的型號；不過如果論到大作級遊戲的表現，Dimensity 920 當然就難與頂級的 Qualcomm 8 系處理器、或同廠的 Dimensity 1200 等相提並論。

120W 快速充電

Redmi Note 11 Pro+ 5G 是目前全個 Redmi 系列中唯一一部支援 120W 快速充電的機種，同時亦隨機附贈了 120W 的快速充電器以及專用的 6A 充電線（與小米12 Pro 同款、兩者可以共用），根據官方所講，約 15 分鐘內就可以充滿其內置的 4500mAh 電池，同樣是另一必用的實用功能。

與上年度登場的次級旗艦 Xiaomi 11T Pro 一樣，在接上專用火牛時會出現120W字樣，同時可見電力水平以 0.01% 為單位不斷向上爬升（蔡浩騰 攝）

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1.08億像素再現、Redmi Note 11 Pro+ 5G 實拍

Redmi Note 11 Pro+ 5G 的另一個賣點在於其 1.08 億像素的主鏡頭，不過其實這個鏡頭配置算是貫穿了整個 Redmi Note 11 Pro 系列，除 Pro+ 以外，Redmi Note 11 Pro 5G 以及 11 Pro 都一樣擁有此規格，早前在香港上市的 Redmi Note 11S 更加是目前市場上最平價的 1 億像素鏡頭手機。換言之其實也不算罕有，如果是沖著此鏡頭配置而來的大可以選擇更平價的型號。

除了最強大的 1.08 億像素主鏡頭之外，Redmi Note 11 Pro+ 另外的兩顆鏡頭為 800 萬像素廣角鏡欲及200 萬像素的微距鏡頭

不過值得一提的是，Redmi Note 11 Pro+ 5G 的拍攝表現在平穩的同時，因為處理器較強的關係，在影像運算能力上亦會較為強大，拍攝對焦以及影像處理的時間對比早前份屬入門級別的 Redmi Note 11S 要短得多，拍攝體驗就更「爽」。

👇👇👇按圖放大看Redmi Note 11 Pro+ 5G主鏡頭試相👇👇👇

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