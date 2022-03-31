消費券 全無線藍牙耳機 推薦款式｜2022年度第1期5千元即將派發，有錢到手自然想購物，如果你對現時手機聽歌的質素不滿，也不必一定要整支手機更換，可考慮以兩千蚊左右價錢換一對新的全無線藍牙耳機，整個體驗已經能夠提升。即睇2022年最update的6款推介，附日本消委20對藍牙耳機推介名單。



推介01｜萬魔 1More EVO．千二蚊超強隔音力挑2大名牌

周杰倫投資的個人音響品牌1More，推出了足以挑戰市面兩大ANC主動式降噪耳機Sony WF-1000XM4、apple AirPods Pro的旗艦級作品：1More EVO。$1,280定價已經提供了頂級ANC抗噪力，全場景智能降噪, 深達 42dB，實試強到好似首次戴AirPods PRo 耳仔痛的超強靜音！（可以校弱），音色也比想像中更出色，並有28 小時超長續航力。

它最強之處是使用了兩單元設計：動圈提供強勁的低音、動鐵則重現了細緻而爽快的音樂感，加上新版1MORE app可以用SoundID個性化聽覺定制音效，經過一次試聽test，耳機就會按照用家口味自動調音，真的很對胃口。它對應Sony開發的無損傳輸LDAC編碼，配合相應的Android手機，可以用24bit 96kHz聽歌，iPhone方面也「十卜」AAC，且耳機本身有一定質素，聽歌也比用AirPods Pro更動聽。

港鐵車廂實試ANC降噪

至於ANC降噪部份，記者帶了1More EVO跟Sony WF-1000XM4去港鐵試玩，行藍牙5.2的EVO絕少斷聲、比Sony更好，隔音方面絕對出色，有Sony 9成功力。但最值得一提是EVO的通話質素，能夠以A.I.清除通話時的背景噪音，比Sony和Apple耳機都做得好，開Zoom必用。不過有個小問題，開動最大功率「深度降噪」mode時，有AirPods剛推出時那種耳悶、頭暈的不適感，好在能夠在app內作4階段調校。

帶了1More EVO跟Sony WF-1000XM4去港鐵試玩（鍾世傑 攝）

SoundID個性化調音，是戴上耳機後，收聽一條音樂聲帶，再從A/B/兩者相若中作出3揀1，經過十多階段的微調，系統就會幫你tune好只屬於你的調音。

SoundID個性化調音會幫你tune好只屬於你的EQ。（鍾世傑 攝）

1More EVO SPEC.

單元：DLC 動圈＋動鐵單元

制式：藍牙5.2／Hi-Res Audio Wireless 認證 / LDAC、AAC傳輸技術

其他功能：Qi無線充電 / IPX4 防水／六麥克風DNN 高清通話 / 遊戲低延時 90ms /

8小時、連同充電盒共28 小時續航力（未開ANC計）／SOUND ID個性化聽覺定制音效

售價：$1,280（Soundwave Audio HK）



評價：90分

優點

1）1圈1鐵2）4階段ANC降噪3）MusicID個性化聽覺定制音效4）高CP值的定價

缺點1）好大粒女仔難戴2）外形比較普通3）LDAC藍牙格式的確最強，惟支援的手機略少。

推介02｜AK UW100 全韓國製頂級靚聲

AK UW100是韓國AK廠首次自家研發的全無線藍牙耳機，特點是跳過了一般藍牙耳機：單一晶片處理數據接收、解碼的框框，破天荒加了一粒32bit AK4332ECB DAC解碼芯片，以越級到犯規的高規格硬體，處理24bit的藍牙5.2及aptX Adaptive訊號。

AK UW100 全無線藍牙耳機

AK UW100最特別是其五角型的設計，它以得單動鐵發聲，但加入了3D打印Acoustic Chamber氣壓調音設計，令空間感更開揚、低音有力，非常之有音樂感，以藍牙耳機來計，已達想像不到的高水準。AK UW100提供雙收音咪及抑噪技術，通話質素還算可以。

AK UW100的空間感開揚、低音有力，非常之有音樂感。

記者最初有擔心，DAC解碼芯片會否令聲畫延時變得嚴重呢？以iPhone試睇影片、完全沒有問題。如果改用Android，行aptX Adaptive的話效果會更好。

？以iPhone試睇影片、完全沒有聲畫延時問題。

上文提及，UW100內有3D打印Acoustic Chamber氣壓調音，所以機身都有點巨型，好在不算太重、戴上耳又出奇地貼服，一般男性配戴還算舒適。

AK UW100戴上耳又出奇地貼服，一般男性配戴還算舒適。

App方面設計精美功能簡潔，沒有隔音反而有通透模式，可以4階段收集環境聲，方便你不用除下耳機就跟別人溝通。另可以調校左右耳耳機面板上的輕觸式操作。總體而言，AK UW100是專攻聽歌的耳機。

AK UW100 SPEC.

解碼：AK4332ECB 獨立DAC解碼芯片、高通QCC5141晶片

制式： 藍牙5.2／aptx Adaptive／AAC傳輸技術

其他功能：2支收音咪 / 6小時、連同充電盒一起計24小時續航力／4階段通透模式／5種音效EQ

售價：$2,380（ECT HK）



評價：88分

優點

1）獨立DAC解碼芯片2）Acoustic Chamber氣壓調音空間感一流3）低音動聽又不會重口味4）AK品牌超型

缺點1）好貴2）機身頗大粒3）耳機盒又大又膠

推介 03｜Sudio T2 多色女生風格．七百幾玩降噪

T2是一對很適合女生的高質TWS全無線藍牙耳機，配色多元化，除了基本的黑、白、米色，還有女生喜歡的丁香紫、薄荷綠、酒紅。$750蚊就玩到ANC主動降噪，又提供通透模式，方便跟別人溝通，不必將耳仔又除又戴。（$750）

優點：好多色揀、設計可愛／定價相宜缺點：ANC主動降噪能力不算特別出色

👉關於Sudio T2的詳細介紹：Sudio T2藍牙耳機多靚色｜造星Sica揀Tiffany Blue 七百幾玩降噪

推介 04｜Beats Fit Pro 運動耳機 降噪尤勝AirPods Pro

pple旗下的耳機副線Beats更公布Beats Fit Pro藍牙耳機：它屬apple親生仔，內置H1晶片能夠聽apple獨家「空間音訊」，在apple music內收聽Dolby atmos 版歌曲，人聲跟樂量方向定位更立體，而且會跟著你頭部擺動時相對轉向，令你好似置身現場聽歌一樣，很好玩。（$1,749）

優點：少有隔音出色的運動耳機／親生仔可玩iPhone空間音訊缺點：只有SBC連接、android用家或感不足

👉關於Beats Fit Pro的詳細介紹：Beats Fit Pro港版實測｜空間音樂絕配！抵玩亦高質過AirPods Pro

（鍾世傑 攝）

推介 05｜日系の最高音質 Final ZE3000

日本耳機品牌Final Audio出品的Final ZE3000，其日本風格的調音表面加添了「粉雪塗層」，手指摸上去質感很好。果然是大廠作品，低頻、中頻、高頻分析力都極高，很有音樂感，支援 aptX Adaptive，Android用家睇高一線。（$1,280）

優點：高質調音／以日系來計定價算抵弱點：耳機大粒而且三尖八角

👉關於Final ZE3000的詳細介紹：推薦6款真無線藍牙耳機 附消委會耳機20強

推介 06｜天龍AH-C830NCW 低調簡約 專家調音

發燒音響品牌Denon 天龍的真無線入耳式耳機 AH-C830NCW ，內置ANC降噪，設計低調簡約，最重要是有日本Denon 音響大師山内慎一親自調音，強調音色生動、富空間感 ；使用特製的11 x 10mm動圈，音色清脆、遼闊有動感。（＄1580）

👉關於天龍AH-C830NCW：音響大師點睛 天龍AH-C830NCW

ANC降噪藍牙耳機．6大選購貼士

+ 4

日本The Best消費者網頁．嚴選15款ANC真無線耳機

The Best網頁以：駁iPhone音色／駁Android音色／降噪能力／易用程度，共4個準則，挑選了15款ANC真無線耳機推薦款式，當中apple AirPods Pro因為要同時測試Android、iOS雙平台表現，排名並不太高。

+ 11

6款推介全無線藍牙耳機

1. AK UW100

2. 萬魔 1More EVO

3. Sudio T2

4. Beats Fit Pro

5. Final ZE3000

6. 天龍AH-C830NCW

