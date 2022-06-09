1More EVO 全無線藍牙耳機／2022年 最update 6款藍牙耳機推介｜藍牙耳愈出愈平、愈來愈勁，比如今次介紹的萬魔1More EVO，有齊最update藍牙規格、ANC降噪，更是1圈1鐵混合單元機，但定價卻比市面幾款公認最好的幾款熱門藍牙耳機千元以上。同場附上日本消委20對藍牙耳機推介名單。



萬魔 1More EVO．千二蚊超強隔音力挑2大名牌

周杰倫投資的個人音響品牌1More，推出了足以挑戰市面兩大ANC主動式降噪耳機Sony WF-1000XM4、apple AirPods Pro的旗艦級作品：1More EVO。$1,280定價已經提供了頂級ANC抗噪力，全場景智能降噪, 深達 42dB，實試強到好似首次戴AirPods PRo 耳仔痛的超強靜音！（可以校弱），音色也比想像中更出色，並有28 小時超長續航力。

在家可以block走貓貓叫專心Zoom上堂，出外時幫你隔除煩人噪音。（model 左起：幽夜 ＠ yuuya_sama、幽幽 ＠yau_yau_chan）

它最強之處是使用了兩單元設計：動圈提供強勁的低音、動鐵則重現了細緻而爽快的音樂感，加上新版1MORE app可以用SoundID個性化聽覺定制音效，經過一次試聽test，耳機就會按照用家口味自動調音，真的很對胃口。它對應Sony開發的無損傳輸LDAC編碼，配合相應的Android手機，可以用24bit 96kHz聽歌，iPhone方面也「十卜」AAC，且耳機本身有一定質素，聽歌也比用AirPods Pro更動聽。

港鐵車廂實試ANC降噪

至於ANC降噪部份，記者帶了1More EVO跟Sony WF-1000XM4去港鐵試玩，行藍牙5.2的EVO絕少斷聲、比Sony更好，隔音方面絕對出色，有Sony 9成功力。但最值得一提是EVO的通話質素，能夠以A.I.清除通話時的背景噪音，比Sony和Apple耳機都做得好，開Zoom必用。（試玩後1More再更新了firmware，通話時人聲量增大了）不過有個小問題，開動最大功率「深度降噪」mode時，有AirPods剛推出時那種耳悶、頭暈的不適感，好在能夠在app內作4階段調校。

帶了1More EVO跟Sony WF-1000XM4去港鐵試玩（鍾世傑 攝）

幽幽覺得1More EVO隔音好夠用，能夠聽到廣播聲，並隔走絕大部份由路軌發出的噪音。（鍾世傑 攝）

幽夜自己也是一位業餘偶像歌手，喜歡聽YOASOBI和各式日本J-Pop。她的AirPods最近壞了，正好就讓她試用1More EVO，她覺得音色層次感更突出，而且ANC隔音令到聲底更乾淨。不過女仔更重要是貪靚，EVO有黑白兩色選擇，與幽夜家中1黑1白的貓星人襯絕。

女仔最貪靚，1More EVO有黑白兩色選擇，與幽夜家中1黑1白的貓星人襯絕。

記者試聽1More EVO 後感

因為真正1圈1鐵，覺得它的分析力比WF-1000XM4更好，又做到比較暖而厚的人聲。不過早期試聽時會覺得EVO有點「too much」，高中低頻樣樣都有齊，沒有個性也太吵耳，後來發現，只要開app用SOUND ID去調節出自己喜歡的音色EQ平衡，就好聽好多。

聽幽幽最喜歡的Macross F 主音翻唱Macross Delta歌曲。

SoundID點玩？

SoundID個性化調音，是戴上耳機後，收聽一條音樂聲帶，再從A/B/兩者相若中作出3揀1，經過十多階段的微調，系統就會幫你tune好只屬於你的調音。

SoundID個性化調音會幫你tune好只屬於你的EQ。（鍾世傑 攝）

1More EVO SPEC.

單元：DLC 動圈＋動鐵單元

制式：藍牙5.2／Hi-Res Audio Wireless 認證 / LDAC、AAC傳輸技術

其他功能：Qi無線充電 / IPX4 防水／六麥克風DNN 高清通話 / 遊戲低延時 90ms /

8小時、連同充電盒共28 小時續航力（未開ANC計）／SOUND ID個性化聽覺定制音效

售價：$1,280（Soundwave Audio HK）



評價：90分

優點

1）1圈1鐵2）4階段ANC降噪3）MusicID個性化聽覺定制音效4）高CP值的定價

缺點1）好大粒女仔難戴2）外形比較普通3）LDAC藍牙格式的確最強，惟支援的手機略少。

編輯另一推介藍牙｜AK UW100 全韓國製頂級靚聲

AK UW100是韓國AK廠首次自家研發的全無線藍牙耳機，特點是跳過了一般藍牙耳機：單一晶片處理數據接收、解碼的框框，破天荒加了一粒32bit AK4332ECB DAC解碼芯片，以越級到犯規的高規格硬體，處理24bit的藍牙5.2及aptX Adaptive訊號。

AK UW100 全無線藍牙耳機

AK UW100最特別是其五角型的設計，它以得單動鐵發聲，但加入了3D打印Acoustic Chamber氣壓調音設計，令空間感更開揚、低音有力，非常之有音樂感，以藍牙耳機來計，已達想像不到的高水準。AK UW100提供雙收音咪及抑噪技術，通話質素還算可以。

AK UW100的空間感開揚、低音有力，非常之有音樂感。

記者最初有擔心，DAC解碼芯片會否令聲畫延時變得嚴重呢？以iPhone試睇影片、完全沒有問題。如果改用Android，行aptX Adaptive的話效果會更好。

？以iPhone試睇影片、完全沒有聲畫延時問題。

上文提及，UW100內有3D打印Acoustic Chamber氣壓調音，所以機身都有點巨型，好在不算太重、戴上耳又出奇地貼服，一般男性配戴還算舒適。

AK UW100戴上耳又出奇地貼服，一般男性配戴還算舒適。

App方面設計精美功能簡潔，沒有隔音反而有通透模式，可以4階段收集環境聲，方便你不用除下耳機就跟別人溝通。另可以調校左右耳耳機面板上的輕觸式操作。總體而言，AK UW100是專攻聽歌的耳機。

AK UW100 SPEC.

解碼：AK4332ECB 獨立DAC解碼芯片、高通QCC5141晶片

制式： 藍牙5.2／aptx Adaptive／AAC傳輸技術

其他功能：2支收音咪 / 6小時、連同充電盒一起計24小時續航力／4階段通透模式／5種音效EQ

售價：$2,380（ECT HK）



評價：88分

優點

1）獨立DAC解碼芯片2）Acoustic Chamber氣壓調音空間感一流3）低音動聽又不會重口味4）AK品牌超型

缺點1）定價有點高2）機身頗大粒女仔難戴3）耳機盒略為巨型

ANC降噪藍牙耳機．6大選購貼士

+ 4

日本The Best消費者網頁．嚴選15款ANC真無線耳機

The Best網頁以：駁iPhone音色／駁Android音色／降噪能力／易用程度，共4個準則，挑選了15款ANC真無線耳機推薦款式，當中apple AirPods Pro因為要同時測試Android、iOS雙平台表現，排名並不太高。