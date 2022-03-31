消費券2022｜還有幾日就能拿到首筆5000元消費券，可是優惠不等人，今日（3月31日）豐澤﹑友和﹑電器幫網店都推出家電優惠，包括Dyson 產品 85 折、 Airvita Dust Zero 空清機 3 折，以及電器幫的抽濕機低至 48 折限時優惠。



豐澤快閃購

由即日起至 4 月 3 日，豐澤推出快閃購限時搶活動，連續 4 日都有產品以震撼價出售，包括 Electrolux 無線吸塵機減 $1,354 和 UVPOT 便攜式殺菌器半價等。

👉消委會11款電燒烤爐評測｜安全性參差1款有著火危險 6大使用貼士

👇👇豐澤優惠 多款家居清潔電器劈價👇👇

+ 5

友和星期四好價勢

友和即按慣例，星期四推出一日限時激減，當中以 Airvita Dust Zero 負離子空氣淨化機 3 折，以及 Dyson 造型器﹑風筒﹑V15 吸塵機 85 折最為吸引。

👉消費券｜八達通儲值限額＄3000非因低科技、真相其實是法律問題？

👇👇友和優惠👇👇

+ 9

👉奧斯卡2022｜得獎電影Disney+、Netflix邊度有得睇？(附得獎名單)

電器幫抽濕機優惠

近日天氣不止溫差大，更經常高達 95% 相對濕度，就連牆身都出現水氣。電器幫推出的抽濕機限時優惠就最適合不過，低至 48 折，最好用來對抗香港麻煩的濕凍問題。

👇👇電器幫 ElecBoy 優惠👇👇