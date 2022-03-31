學生 Plan 2022｜雖然因為肺炎疫情影響，各大、中、小學的面授課程都被大加限制，但網上授課依然持續，故學生的上網需求依然有增無減。香港知名的無合約 SIM 之一的自由鳥就趁學生全面復課之前大推學生優惠，最平月費竟然只是＄1！？

自由鳥學生Plan、首月＄1 月費兼免數據上 Zoom／Teams

本來月費在無合約 SIM 中算為中上價位的自由鳥，今日（3 月 31 日）就宣布推出學生專用月費計劃，只要是年齡 25 歲以下的學生都合資格申請。

自由鳥今次的學生Plan的宣傳口號為「搏盡無悔」（圖 自由鳥）

此月費計劃獨立於自由鳥本身的方案之外，成功申請後的首月月費為＄1，其後可以選擇＄68／8GB 或＄98／15GB 的方案，兩者同樣限速 42Mbps，而數據量用完之後都可以繼續以 2Mbps 速度繼續無限上網。

另外一般學生上網課時會用到的 Zoom／Teams 所產生的數據傳輸、以及每日凌晨 01:00~06:00 上網的數據，將不會計入月費計劃內的數據用量，對比起自由鳥原先的方案抵玩得多。

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2022 年 5 大無約 SIM 規格對比、學生還有更抵用的方案？

自由鳥的確是市面少數會為學生量身訂造專用優惠的無約 SIM，驟聽＄1 月費當然有一定的吸引力，但如果單論價錢與數據用量，無合約 SIM 市場上仍有一定的對手能與今次的自由鳥學生 Plan 匹敵。

首先必然要數的當然就是 3HK 旗下的「百佳卡」SoSIM，即使不計任何貓頭鷹時段或任上Zoom的加購套餐，單是最基本的＄33／60GB方案考慮，似乎已是無約SIM界最強之選。

SoSIM 自前年推出以來，性價比在無約SIM界別一直未逢敵手，即使自由鳥今次強推學生Plan，似乎仍難以制勝（蔡浩騰 攝）

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如果怕 SoSIM 太多人用會影響網絡質素，HKT csl. 旗下的無約 SIM、Club SIM 一樣可以在＄58 的月費價錢提供了 20GB 的數據用量，如果家中／宿舍中有 Wi-Fi 的話，這個用量已經足夠應付整個月的使用。

ClubSIM 另一好處在於其可以自選不同方案，除了數據用量之外，更可以另外選擇不同的服務組合（蔡浩騰 攝）

以下就為大家帶來香港 5 張 2022 年主要無合約 SIM 的價格及數據用量資料，各位可以再對比一下👇👇👇