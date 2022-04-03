消委會減醣／IH／傳統款電飯煲評測｜消費券就快發放，第一期 $5,000 想好如何分配消費了嗎？應該不少家庭都會用部分消費券添置家電，如果正打算換電飯煲的話，以下的消委會評測內容就正適合你。入手一部性能更佳的電飯煲，除了可以吃到好味的米飯外，更可以令身體更健康。



IH／傳統款電飯煲評測

消委會曾在市面上找來 11 款電飯煲評測，價錢由幾百元至七千元，當中包括 IH 和傳統電飯煲，就安全使用﹑耐用程度等多方面測試。同時，消委會比較了 IH 磁應電飯煲和傳統電飯煲的分別，如正考慮是否要更換 IH 款項，以下選購貼士值得參考。

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👇👇消委會11款電飯煲評測及選購、使用貼士👇👇

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減醣電飯煲功效參差

近年越來越多人重視健康，想控制血糖和體重，部分人會選擇使用減醣電飯煲。消委會也曾評測 11 款標榜有減醣功能的電飯煲，結果發現大部分型號的減醣效果並不明顯，甚至有款式煮出來米飯的醣份不跌反升。

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👇👇消委會11款減醣電飯煲評測👇👇

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消委會表示，11款樣本的減醣量聲稱各有不同，提醒消費者選購時不應直接比較聲稱的減醣表現。再指當中大部分樣本沒有清楚標示水容量及米容量的單位，或會令消費者產生混淆。想精明使用減醣電飯，可以參考消委會的使用貼士。

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👇👇消委會推介減醣電飯煲4大使用貼士【點圖放大】👇👇

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消費券購買推介

4 月 7 日就會發放消費券，如果想入手比較新的電飯煲型號的話，以下 3 款也是不錯的選擇，當中包括 IH﹑低醣和迷你電飯煲，可根據需要參考哪一款更適合自己。

👇👇2022 年 3 款消費券購買電飯煲介紹👇👇