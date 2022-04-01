iOS 15.4.1 更新｜iPhone 12、13 用家應該都正在使用 iOS 15.4 的口罩解鎖，不過在便利的背後，有不少用家反映耗電問題嚴重，有測試顯示 iPhone 12 、13 電池續航力都下降，而 Apple 今日（4 月 1 日）終於推出更新解決問題。



提升電池續航力

iOS 15.4 正式版推出後，很多用家反晒 iPhone 電池續航力下解，Apple 曾回應屬正常情況，不過今次突然上架 iOS 15.4.1，明顯是承認版本存在耗電上升情況。

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iOS 15.4.1 更新針對內容

1. 更新至 iOS 15.4 後，電池電力消耗速度可能比平常更快



2. 點字裝置在瀏覽文字或顯示提示時可能沒有回應



3. Made for iPhone 助聽裝置在部分第三方 App 中可能會連接中斷



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iOS 15.4.1 更新（cnbeta 圖片）

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修復漏洞

根據 MacRumors 的報導，iOS 15.4.1 和 iPadOS 15.4.1 更新還有修復了 AppleAVD 漏洞，該漏洞有機會允許 App 使用權限執行任意代碼，黑客可利用第三方 App 下載的方法，駭入 iPhone 內。因此，Apple 建議盡快更新，以保護 iPhone 內的數據。

資料來源：MacRumors