消費券買廚房電器、家電，蒸焗爐/氣炸鍋比較 微波爐/燒烤爐消委會合集｜期待已久的消費券將於4月7日發放，$5000 消費券「筆直」有限，當然要使用得更精打細算。而同樣具備健康氣炸效果的蒸焗爐和氣炸鍋，到底要如何選擇呢？以下將對比兩者特點，幫大家更容易了解哪一款廚房電器更值得出動消費券入手。



蒸焗爐 vs 氣炸鍋

蒸焗爐和氣炸鍋都能做到少油（無油）健康氣炸，哪應該如何選擇呢？首先從氣炸效果比較，氣炸鍋炸雞翼時間約13分鐘；蒸焗爐約 20 分鐘，而且要進行預熱步驟。功能方面，氣炸鍋主要只有氣炸功能，不過一些較新的款式，同時支援烤﹑焗功能；蒸焗爐即具有蒸煮、燒烤、蒸烤、熱風蒸烤等多功能設計，烹調功能上比氣炸鍋廣泛。

價錢方面，消委會測試的氣炸鍋款式中，價錢約在 $298～$2,080 不等；而蒸焗爐價錢即在 $1,988～$6,300 不等，如只需使用氣炸功能，氣炸鍋會比較經濟實惠。機身大小方面，一般氣炸鍋都比較輕巧，適合小家庭或廚房空間不足的用家；蒸焗爐對廚房空間的要求較大，同時容量大亦較適合多人家庭。

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微波爐評測



消委會曾與機電工程處合作，抽選 10 款微波爐進行測試，當中包括 Panasonic﹑美的﹑Sharp 等熱門品牌。整體安全測試結果滿意，有 8 款都達到 5 星評分。消委會把 10 款分類為小型微波爐、燒烤微波爐及蒸氣燒烤微波爐，如正想入手的話，可以參考以下消委會評分。

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電燒烤爐評測

如想在家中也享受到燒烤樂趣，即可以選擇電燒烤爐。消委會測試包括億世家﹑伊瑪牌﹑Récolte﹑Cuisinart等熱門品牌的電燒烤爐，價格由 $359～$2,499 不等，各款都可以直接放在餐檯上烹調，最適合喜歡 BBQ 但又因疫情不能外出燒烤的家庭使用。

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