消費券買家電，空清機／抽濕機／吸塵機／浴室寶消委會評測合集｜$5,000 消費券可以幫家居添置各種電器，令居住環境更加方便舒適，特別是現在潮濕季節，沒有一部抽濕機的話，真的不太好受。今次將為大家整合空清機﹑抽濕機﹑吸塵機﹑浴室寶，4 類家電的消委會評測，如正考慮用消費券入手這些家電，消委會的評測結果正好拿來做選購參考。



空氣清新機評測

消委會曾在市面上找來 12 款空氣清新機／空氣淨化機，進行過濾效能測試，同時針對1安全程度、空氣淨化速度、能源效率、寧靜程度及使用方便程度等，進行評測，當中詳細列出機款的效能評分，以及功能介紹。

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現時部分空清機加入新冠病毒過濾系統，針對新冠病毒設計，其中一款更聲稱達到H14醫療級cHEPA過濾。

抽濕機評測

香港的濕度非常麻煩，近期更連續多日相對濕度達 95%，不只衣服難乾，更影響皮膚和身體狀態。消委會就曾與機電工程署合作測試市面 4 款二合一空氣淨化抽濕機（$4688~$5980），以及 10 款傳統抽濕機（$1899~$5480），大部份款式都取得 4 星以上不錯的評分。

👇👇濕度高達95%！消委會14款抽濕機評測 附8大貼士👇👇

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吸塵機測試

新款的吸塵機除了功能多，外型設計更非常花心思，甚至可以當作客廳的擺設之一。消委會找來高潔﹑米家﹑Dyson﹑Bosh 等香港熱門品牌的吸塵機測試，發現續航力和吸力維持上有頗大的差距。

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浴室寶類型比較

要對抗香港的「濕凍」，當然要利用不同的保暖家電，如果不想洗澡時，邊換衫邊「打冷震」，部分人會安裝浴室寶維持浴室溫度。不過由於浴室寶的類型眾多，如沒有研究的話，很難了解哪一款才是最適合自己，以下將把 4 款浴室寶比較，讓大家可根據自己的需要選購。

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