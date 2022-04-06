消費券 買Soundbar推薦｜第一期5000元4月7日收到，有人選擇每日用來坐車吃飯，轉眼用光，也有人想一筆過為家中添購電器，改善家庭生活。近年Netflix、Disney+ 串流睇戲極流行，買條$5000元以內的soundbar，就算不去戲院也有極佳的視聽享受！



唔止睇動作片先用Soundbar

Soundbar就是將多組喇叭安裝在長方型音箱內（部份型號附有獨立低音箱），安置在電視機下方。靠指向聲喇叭及聱音發射技術做到Dolby Atmos、DTS多聲道效果，省卻在家中鋪電線、加裝後置喇叭的麻煩。

很多人以為Soundbar只適用於超級英雄動作片激光亂射的特效低音，其實在Netflix、Disney+討論區上，不少靠電視內置喇叭睇片的網民，都表示人聲非常之細，其實Soundbar一樣可以幫到你，睇《月老》、《社內相親》，不用將聲量推到很高對白都會更清晰有力。另外還可以現智能電視聽串流音樂，不用再另購多一組喇叭。

2021 Samsung Q系列Soundbar（黃寶瑩攝）

11款市面流行／5000元內Sounbar推薦

這兩款由香港年輕人開發，本地影音品牌BITOS推出的單支Soundbar，尺寸、定價都很適合一人家庭、單人房間使用。SABI一體成型節省空間，至於SORA 2.1則加配不用插電的 60W 6.5吋低音箱。而兩款soundbar都找到香港日系idol乙女新夢成員Maho配導航聲。

SORA 2.1

Sony HT-S40R 小家庭適用最新型號

索尼2021年中推出，最update的入門級型號Sony HT-S40R，用第1期消費券就可加強在家庭影院、打機房的音響。（$2,990）

Sony HT-S40R 小家庭適用最新型號

全10款5000蚊內Sounbar推薦

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同場睇：消委會9款SoundBar評測

消委會測試市面上9款型號的SoundBar，包括Sony、TCL、Bose、Yamaha、JBJ及Panasonic 等品牌，評測音響質素、處理不同音色和聲音頻率的表現。