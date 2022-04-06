Apple 昨日（4月5日）發出 WWDC 202 的邀請函，公開舉行日期為美國時間 6 月 6 日早上 10 點，即香港 6 月 7 日凌晨 1 點開始，今次將繼續採用線上形式發布，以預錄影片在線上進行直播。今次亦集中焦點在軟件更新上，不過有傳聞指，有機會有新硬件會在 WWDC 2022 中出現。



WWDC 2022 將會為期 5 日，由美國時間6月6日～6月10日進行網上直播，除首日的產品發表會外，其後4日將會舉行十場不同領域的研討會，與不同的開發者討論新技術和創新內容。

WWDC 2022（Apple圖片）

iOS 16／iPadOS 16

第一個焦點，預計會放到 iOS 16 上，目前傳聞會針對 Widget 小工具進行更新，以及讓用戶自行選擇特定網站使用「夜間模式」。分析師預計 iOS 16 將不支援 iPhone SE 1﹑iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus。

macOS 13

下一代的 ｍacOS 目前未有名字的傳聞，不過預計也會改善 Widget 小工具系統，將可以讓用家自由放到桌面，不再局限在工具欄上。同時，也有機會把 iOS 15 更新的「天氣」和「App」資料庫放到 macOS 13 上。

M2 MacBook Air（Google 圖片）

Mac 系列電腦

WWDC 以往都集中在軟件更新上，但亦不乏看見小部分硬件會驚起登場。很多人都預測 Mac mini 是時候更新 M1 Pro 晶片，而 M2 MacBook Air 和 Apple Silicon iMac Pro 也差不多時候推出。

AirPods Pro 2（Google 圖片）

AirPods Pro 2

郭明錤近日表示，Apple 將在下半年推出 AirPods Pro 2，升級 H1 晶片，改善電池續航力，以及支援 Apple Music 無損音樂。同時預測會支援發聲功能，讓用戶方便尋找耳機，充電盒亦升級防水功能。考慮到 WWDC 2022 舉行日和 AirPods Pro 2 傳聞推出日後，新耳機在 6 月 WWDC 上公布也不完全沒可能。

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資料來源：macrumors﹑macworld