WWDC 2022發布會消息整合｜iOS16／macOS 13／AirPods Pro2或登場
Apple 昨日（4月5日）發出 WWDC 202 的邀請函，公開舉行日期為美國時間 6 月 6 日早上 10 點，即香港 6 月 7 日凌晨 1 點開始，今次將繼續採用線上形式發布，以預錄影片在線上進行直播。今次亦集中焦點在軟件更新上，不過有傳聞指，有機會有新硬件會在 WWDC 2022 中出現。
WWDC 2022 將會為期 5 日，由美國時間6月6日～6月10日進行網上直播，除首日的產品發表會外，其後4日將會舉行十場不同領域的研討會，與不同的開發者討論新技術和創新內容。
iOS 16／iPadOS 16
第一個焦點，預計會放到 iOS 16 上，目前傳聞會針對 Widget 小工具進行更新，以及讓用戶自行選擇特定網站使用「夜間模式」。分析師預計 iOS 16 將不支援 iPhone SE 1﹑iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus。
macOS 13
下一代的 ｍacOS 目前未有名字的傳聞，不過預計也會改善 Widget 小工具系統，將可以讓用家自由放到桌面，不再局限在工具欄上。同時，也有機會把 iOS 15 更新的「天氣」和「App」資料庫放到 macOS 13 上。
Mac 系列電腦
WWDC 以往都集中在軟件更新上，但亦不乏看見小部分硬件會驚起登場。很多人都預測 Mac mini 是時候更新 M1 Pro 晶片，而 M2 MacBook Air 和 Apple Silicon iMac Pro 也差不多時候推出。
AirPods Pro 2
郭明錤近日表示，Apple 將在下半年推出 AirPods Pro 2，升級 H1 晶片，改善電池續航力，以及支援 Apple Music 無損音樂。同時預測會支援發聲功能，讓用戶方便尋找耳機，充電盒亦升級防水功能。考慮到 WWDC 2022 舉行日和 AirPods Pro 2 傳聞推出日後，新耳機在 6 月 WWDC 上公布也不完全沒可能。