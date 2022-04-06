消費券2022 遊戲／玩具／動漫 旺角／信和52間ACG店支付平台一覽
撰文：鍾世傑
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消費券2022｜第1輪5000元消費券派發了！動漫遊戲迷係時候出動買Game、Figure、漫畫，為你整理了旺角區信和、兆萬、好景等大場，52間Game鋪、漫畫店、玩具鋪支援4大消費券付款平台一覽表！
上網買、落鋪買，各自支援不同平台
比如玩具界知名的精品、孤注一扭，他們的網店都能使用信用卡，能夠支援Tag N Go；門市卻另有一套，比如精品實體店反而提供Alipay及wechat pay，但卡機不支援apple pay等掃晶片方式的信用卡，反而用不到Tag N Go，可以留意一下。
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15間知名玩具店／網店支付平台一覽👇👇（點圖放大）
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買Gundam模型？上網買8折加免運
有間網店由即日到4月尾，買高達模型（新款除外）有8折，新會員首次購物免運，另外買滿$400亦可免費送貨，接受Tag N Go（以apple pay形式），跟朋友夾2、3盒已經夠數。
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22間遊戲Game鋪支付平台一覽👇👇（點圖放大）
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信和／好景／星際 15間ACG店支付平台一覽👇👇
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