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上網買、落鋪買，各自支援不同平台

比如玩具界知名的精品、孤注一扭，他們的網店都能使用信用卡，能夠支援Tag N Go；門市卻另有一套，比如精品實體店反而提供Alipay及wechat pay，但卡機不支援apple pay等掃晶片方式的信用卡，反而用不到Tag N Go，可以留意一下。

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買Gundam模型？上網買8折加免運

有間網店由即日到4月尾，買高達模型（新款除外）有8折，新會員首次購物免運，另外買滿$400亦可免費送貨，接受Tag N Go（以apple pay形式），跟朋友夾2、3盒已經夠數。

https://www.toyc.com.hk/ 截圖

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