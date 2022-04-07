消費券優惠 2022｜第一階段的消費券已經在今日（4 月 7 日）向合資格申請人發放，已可在八達達﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 中接收 $5,000 消費券金額。而各大電器商﹑商舖網店都陸續推出消費券優惠，只要使用消費券 4 大支付平台購物，即可再有折上折優惠。



消費券畀錢折上折

各大電器商／網店，除了在消費券發放期間推出不同的產品優惠外，更提供不同的消費券使用優惠。只要在付款時，使用消費券的 4 種支付平台之一，即可以享有額外折上折優惠，如友和用八達通買滿 $800 即減 $40／滿 $1,200 即減 $60。想用消費券用得更精明，就要留意以下優惠內容。

👉PS5抽籤｜4月Log-On及PlayStation官方開賣｜附多個抽籤連結

👇👇8間電器商／商舖網店消費券優惠（折扣優惠碼）👇👇

+ 4

由於電器商／網店支援的消費券付款方法各有不同，並非間間都接受全部 4 種電子支付方法，因此在消費券優惠上，都會因應該電器商／網店接受的付款方法而有差異。所以，正打算用消費券買家電﹑電話﹑電腦等產品前，應先留意電器商接受什麼支付平台，再比較優惠內容，根據自己的消費券平台作出購物選擇。

👉消費券 2022｜19間電器商付款方式整合 八達通定Tap&Go更方便？

消費券 2022 八大常見 Q&A