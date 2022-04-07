消費券優惠｜8間電器商／網店優惠整合 4大支付平台優惠碼公開
消費券優惠 2022｜第一階段的消費券已經在今日（4 月 7 日）向合資格申請人發放，已可在八達達﹑Alipay HK﹑WeChat Pay HK﹑Tap & Go 中接收 $5,000 消費券金額。而各大電器商﹑商舖網店都陸續推出消費券優惠，只要使用消費券 4 大支付平台購物，即可再有折上折優惠。
消費券畀錢折上折
各大電器商／網店，除了在消費券發放期間推出不同的產品優惠外，更提供不同的消費券使用優惠。只要在付款時，使用消費券的 4 種支付平台之一，即可以享有額外折上折優惠，如友和用八達通買滿 $800 即減 $40／滿 $1,200 即減 $60。想用消費券用得更精明，就要留意以下優惠內容。
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👇👇8間電器商／商舖網店消費券優惠（折扣優惠碼）👇👇
由於電器商／網店支援的消費券付款方法各有不同，並非間間都接受全部 4 種電子支付方法，因此在消費券優惠上，都會因應該電器商／網店接受的付款方法而有差異。所以，正打算用消費券買家電﹑電話﹑電腦等產品前，應先留意電器商接受什麼支付平台，再比較優惠內容，根據自己的消費券平台作出購物選擇。
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消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。