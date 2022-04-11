iPhone 二手價｜Apple 出產的 iPhone 系列手機向來都有相當高的保值能力，故即使非最新推出的型號，在二手市場一樣有價有市，最近在深水埗就有一批聲稱十分平價的二手舊代 iPhone 發售，而且一上架就被搶購一空，究竟這批 iPhone 是否真的抵玩？



電子特賣城＄1800 起賣二手 iPhone XR、iPhone 11

一向以賣平價貨見稱的深水埗電子特賣城，在上個周末就張羅到一批標榜為「二手」的 iPhone XR 以及 iPhone 11 之 64GB 版本，雖然這已非他們首次有手機發售，但 iPhone 倒是頭一次，令一眾有緊貼電子特賣城的尋寶份子都為之狂熱。

該批 iPhone 的價格在到貨之後才正式揭盅，iPhone XR 以及 iPhone 11 皆為 64GB 版本，售價分別為＄1,800 以及＄2,680，雖然除了型號與價錢之外就沒有任何追加資料，但由於電子特賣城在平價貨界別的盛名，有不少 Fans 都已經搶先入貨，頭幾批 iPhone 都被「秒殺」。

真的抵玩？15 部舊代 iPhone 二手價調查

深水埗電子特賣城的確有大量平價貨，即使是平日的下午時間都是人頭湧湧（蔡浩騰 攝）

雖然無可否認電子特賣城有不少平價貨，而今次上架的 iPhone 又的確十分限量，可以讓用戶考慮的時間其實不多，不過我們必須要認清他們今次售賣的乃是「二手機」，而非坊間會作簡單整修再推出市場的「翻新機」。

一般而言，二手機上除了一定有著明顯的使用痕跡，內裡的零件、尤其是電池都不會作更換，有買機後的網民就在網上反映購得的 iPhone XR 電池健康度只有約 80％ 水平，續航時間已經打了一定折扣，即使作為後備機都會有一定影響。

以 iPhone XR 64GB 為例，目前市場二手價格其實都只是＄1900～＄2100 水平，特賣城索價＄1800 其實並不算非常抵玩，僅能稱之為合理（圖 Apple）

而另外值得留意的，是究竟這批二手機是否真的如此抵玩？關於這個問題，我們在以下就整理了 15 部舊代 iPhone 在幾間電訊商的回收價，一般二手市場的交易價格其實也就離不開這個價錢指標，頂多＄100～200 上落，有了參考資料，只需簡單計算就可以知道該二手 iPhone 的取價是否在合理水平之內👇👇👇