消費券買手機｜$5,000 消費券到手，如果想用來買手機，又不想補錢的話，中階機可能是最好的選擇。Apple 和 Samsung 最新也推出了兩款中階機，分別是 iPhone SE 3（新 iPhone SE）和 Galaxy A53 5G。兩部都是 CP 值高的 5G 手機，心大心細不知買邊一部好？以下幫大家比較兩者規格，可能會幫到你揀。



價錢比較

先從價錢上最直接比較兩部中階手機，Galaxy A53 5G 256GB 售價 $3,998；iPhone SE 3 售價 64GB $3,699／128GB $4,149／256GB $4,999，在同一容量下 iPhone SE 3 的售價明顯高一點，如果追求高容量中階機的話，Galaxy A53 在售價上就比較吸引。

👉消費券一出腦場即加價？砌機用戶成「水魚」網民笑：Zoom要用3090

機身＆螢幕比較

兩部機螢幕的差別比較明顯，Galaxy A53 有著 2022 年中階手機的頂級螢幕，AMOLED+120Hz 刷新率都是在旗艦手機才見到的規格。iPhone SE 3 即和上代的螢幕一樣，加上頂部和底部仍有厚邊框，在 2022 年來說有點過時。

👉洗冷氣教學｜天文台料本周最高29度 專家教洗冷氣隔塵網趕走霉菌

Galaxy A53 機背是光滑的啞光塑料，和 iPhone SE 3 的玻璃機背比較，手感即略為遜色。如果對手機的手感有要求的話，可能 iPhone SE 3 會比較適合。

Galaxy A53 5G 具 4個後鏡頭（Google 圖片）

鏡頭比較

Galaxy A53 具有四個後鏡頭，支援超廣角和微距拍攝，而 iPhone SE 3 只有一個。拍攝效果上，A53 的色調比例冷，iPhone SE 3較暖和自然，這也是 iPhone 和 Samsung 一直以來的相機差異之一。拍片效果則 iPhone SE 3 較出色，支援 4K 60fps 拍攝，Galaxy A53 只支援4K 30fps。

👉消費券 2022｜19間電器商付款方式整合 八達通定Tap&Go更方便？

iPhone SE 3（Apple 圖片）

處理器比較

處理器上，iPhone SE 3 的 A15 仿生晶片明顯更勝一籌，連旗艦級的 iPhone 13 Pro 都使用同一款晶片，特別是運行遊戲上，A15 令人滿意（不過 4.5 吋螢幕打機可能有點細）。

配備 A15 仿生晶片，與 iPhone 13 Pro 同級（Apple 圖片）

電量比較

A53 的電量足足是 iPhone SE 3 的一倍，電池續航力當然會比較好。而充電上，兩者都支援有線快叉，不過 iPhone 額外支援無線充電。

👇👇iPhone SE 3、Sasung Galaxy A53 5G 比較👇👇

+ 8

資料來源：makeuseof