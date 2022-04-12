iOS 16傳聞｜兩大功能強化／支援AR﹑VR產品　一款iPhone將被淘汰

iOS 16傳聞｜WWDC 2022 將在 6 月 6 日開始，屆時 Apple 將公開最新的 iOS﹑iPadOS﹑macOS 等系統，而 iOS 16 的新功能，往往都是 WWDC 的焦點之一。iOS 15.4 加入的 FaceID 解鎖令很多 iPhone 用家滿意，而 iOS 16 又有什麼實用功能呢？以下將整合所有傳聞，早一步了解 iOS 16 系統。



彭博社流出 iOS 16 在 Apple 內部代號為「Sydney」，首個 beta 版將會在 6 月 6 日的 WWDC 2022 上，向全球開發者公布，正式版則會與 iPhone 14 同步推出。《彭博社》科技記者 Mark Gurman預測，iOS 16 的設計風格（介面）不會有太大變化，將繼續 iOS 7 以來的一貫設計。

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iOS 16 預計在 WWDC2022 發布（Google圖片）

兩大功能強化

iOS 16目前所知的新功能是強化「通知提醒」和「健康追蹤」，Apple 似乎對目前的通知系統不滿意，將更新「Focus Modes」的功能，不過目前沒有太多資料交代詳細的功能有什麼。而「健康」的新功能將與 watchOS 9 配合使用，更有機會和傳聞中的 AirPods Pro 2 有互相支援的新功能。

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傳聞 Apple 正在開發 AR／VR 頭戴式裝置（Google 圖片）

支援AR／VR產品

在 iOS 16 開發者 beta 中，可以看到有關頭戴裝置與 iPhone 的互動線索，預測 iOS 16將是首個支援AR／VR產品的 iOS 系統，不過 Apple 頭戴裝置預計不會在 WWDC 2022 中登場，可能會在 2022 年底～2023 年發布。

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可更新的 iPhone 型號

每代 iOS 都會淘汰一些舊的 iPhone 型號，iOS 16 預計最低支援為 iPhone 7，即 iPhone 6s 或之前的 iPhone 將不能更新 iOS 16，看來「機皇」iPhone 6s 的傳說要到這一代 iOS 系統為止了。

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