Apple 在 2022 年初舉行「Shot on iPhone Macro Challenge」（微距拍攝挑戰），收集來自世界各地的 iPhone 攝影師，使用 iPhone 13 Pro／Pro Max 的微距拍攝作品。Apple 在 4 月 13 日終於揭曉 10 位得獎者及得獎作品，分別來自中國、匈牙利、印度、意大利、西班牙、泰國及美國。



10幅iPhone 13 Pro微距拍攝得獎作品

iPhone 13 Pro／Pro Max 加入全新超廣角相機，可以全自動對焦近至 2 厘米的距離，讓 iPhone 13 Pro／Pro Max 成為第一款支援微距攝影的 iPhone。Apple 今次發起的「Shot on iPhone Macro Challenge」，找來國際專業人士組成的評審團，在全國收集到的相片中，評選出十幅獲獎相片。看到這些得獎作品除了驚訝外，就是質疑為什麼自己手上也是使用 iPhone 13 Pro，但完全拍攝不到同質素相片。

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Apple 教微距拍攝技巧

如果你想拍攝到如此高質素的微距拍攝，可以參考 Apple 分享的 4 個微距拍攝提示：

1﹑確保移近你的拍攝主體——最近距離為 2 厘米 (約 1 吋)。



2﹑將主要焦點放在畫面中心附近，這個位置是使用 iPhone 進行微距拍攝時最清晰的焦點。



3﹑如有需要，輕點取景器中的位置以設定對焦點。



4﹑以 .5x 拍攝，有助捕捉超廣角視角，或使用 1x 拍攝讓構圖更緊湊——當你移近拍攝主體時，iPhone 亦會自動切換鏡頭，同時保持 1x 的拍攝構圖。



Apple 官網上亦有專業評審團對得獎作品的評價，如想了解更多，可以到Apple 官網上查閱。