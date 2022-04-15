AirPods可改善駝背／坐姿 不再頸痛｜都市人每日花大量時間使用手機﹑平板﹑電腦，低頭族令很多人都出現頸緊膊痛，甚至引發頸源性頭痛的問題。就算大家都明白這是坐姿或長期使用手機﹑電腦的姿態不正確而導致，不過一時之間要矯正可說是天方夜譚。原來 App Store 上有一隻名為《Posture Pal》的免費 App，可以透過連接 AirPods，幫用家矯正姿態問題。



Posture Pal 介紹

《Posture Pal》利用 AirPods 的動作傳感器，偵測用戶的頭部動作，以改善用戶的姿勢，避免因長期使用手機或坐姿錯誤，導致駝背﹑頸源性頭痛和頸椎疼痛等問題。而《Posture Pal》開發者，正正是一名患有頸椎疾病的患者，於是想透過《Posture Pal》矯正姿態。

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使用教學

下載完《Posture Pal》後，需要授權耳機的動作感應和健身紀錄。「Posture Pal Pro」的付費版暫時可以先跳過，因為免費版的功能已經夠用。之後點選「開始使用」。

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點選「開始偵測」，畫面上長頸鹿的動作就會跟用戶的頭部動作改變，藍色代表姿勢良好，紅色代表姿勢不良，App 會有聲音和震動提示用戶重整姿勢，同時也支援背景運作。使用完畢後，《Posture Pal》會分析用戶姿勢，並提供分數。用戶可以參考數據，慢慢改善姿勢。

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iPhone 設定

如想養成更好的使用習慣，以及長期追蹤頭部動作以矯正姿態，可以在「捷徑」App 中，進入「自動化」頁面，「製作個人自動化操作」後點選「藍牙」，找回自己的 AirPods 裝置，於「加入動作」中點選「Posture Pal」，就能在每次戴上 AirPods 後自動啟動偵測，不用再手動打開 App。

👇👇《Posture Pal》簡單使用教學👇👇