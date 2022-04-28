iPhone 12 和 13 系列都推出了 mini 款式，不過在眾多 Apple 的產品中，mini 在市場上的反應一般，就連部分果迷都對這款定位尷尬的機型不感興趣。不過，近日就有網民開 post 指「用過mini真係返唔到轉頭」，而且有很多同樣正面的回應，到底 iPhone mini 是好還是不好呢？



iPhone 13 mini 銷情慘淡

根據 CIRP 的季度報告，iPhone 13 mini 在美國推出至今都不太受用家歡迎。在 iPhone 13 系列中，iPhone 13 mini 的銷量最為慘淡，只佔最新季度 iPhone 的總銷售量的 3%，對比之下 iPhone 13 更受歡迎，佔 38%。

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iPhone 13 mini銷量只佔總銷量 3%（macrumors圖片）

網民受落 iPhone mini？

雖然市場對 mini 的反應一般，但就有網民有獨特見解，認為「用過mini真係返唔到轉頭」。主要原因是細機手感好，能夠輕易單手操作，機身大小剛好放入褲袋內。同時 iPhone 13 mini 的電池續航力令人滿意，2438mAh 待機時間高達 75h。而價錢相宜也適合當作副機使用，因此即使螢幕細不好用來睇片，仍然覺得 mini 機款有其價值。

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mini 的機身大細適合單手操作（Apple 圖片）

mini 型號有買趁手？

未知是否經歷 iPhone 12 mini 和 13 mini 兩次的失敗，細機在市場得不到理想的反應，有傳今年推出的 iPhone 14 系列，將不再有 5.4 吋的 mini 機款，iPhone 14／Pro／Max／Pro Max 呢四款。因此，如果對細機情有獨鍾的話，iPhone 13 mini 可能是最後入手機會。

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資料來源：LIHKG﹑macrumors