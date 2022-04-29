iPhone 26個狀態符號解說｜部分 iPhone 用家可能已經連續使用了多年，甚至每年都換新款 iPhone，但你有自信答到 iPhone 的所有功能和狀態嗎？不同的 iOS 版本亦有加入新功能，有時在更新後有出現一些未見過的狀態圖示，不少用家或會擔心是否出現什麼問題，今次就一口條整合 26 個 iPhone 狀態栖符號代表的意思。



手機狀態搞不清？

近日有網民開 post 指，自己的 iPhone 上出現了一個藍色底的白色箭嘴，不知是什麼意思，但想把其關掉。其實 iPhone 狀態欄的每個符號，都是在告訴用家手機現時的情況，不只是電量﹑網絡情況﹑音訊連接等，更會反映出定位﹑錄音﹑SharePlay 等情況。

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如果用家完全沒有主動操作，但發現有定位提示，很可能是有 App 或網站正在取得用家定位，這時就要打醒精神留意。因此，用家有必要記得這些狀態符號，其背後的含意。

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資料來源：LIHKG﹑Apple