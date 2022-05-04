蘋果推出自家Apple M1 核心晶片後，全線MacBook都已經轉用，連登有人開po，大讚「自從 Apple M1 出左之後，Laptop係咪就係 MacBook嘅天下」，覺得使用M1核心的MacBook「又慳電但又高效能、剪片PS快咗咁多」，表示如果需要帶著 Laptop 周圍開工的人，應該會覺得MacBook比其他Windows平台手提電腦吸引。



究竟M1 Macbook有冇對手？

其實單是講記者自己個人分享，5月初5千元消費券推出後，都有很多朋友DM我問，應不應該買部MacBook，因為現在的MacBook其實入門價一點都不貴，iPhone、iPad用家更是難以抗原iCloud雲瑞、AirDrop過相的一條龍服務，可見想出Mac機的市民是愈來愈多。這個連登討論反應相當熱烈，半日已經有20頁留言。反應方面，7成人給正評支持，實際有使用過Mac的人都同意係抵用好用，而反MacBook的留言多為印象派，比如覺得Mac只是用來Starbucks打卡扮型、定價好貴、用iTunes入歌麻煩（其實早已改名），一齊睇睇。

7成人給正評支持，認為Macbook 在市場上比其他同級機種更抵買

【反對買MacBook 意見1】部機好貴？

一部13吋 MacBook air M1版2022，由$7,799起跳，8GB RAM / 256GB SSD 儲存，同級的Lenovo 13吋 / 8GB RAM／512GB SSD/ i7手提電腦賣＄7,798，其實M1 MacBook說不上貴，而且一部可用6、5年，性價比高過PC。

Macbook一般都可以用5、6年，性價比高過PC。

M1 MacBook勁抵用冇對手？睇連登正反評價意見

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【支持買MacBook 意見】修理同售後都一流

MacBook有部份機價，其實是用來買其出色的售後服務，去Apple store排隊找天才夠輕鬆，而且如果硬機真是出現問題，都會整個批派安排更換，其他品牌未必做到。

另一樣學生用家要考慮因素，就是MacBook二手價企得很硬，就算5、6年前舊機，都能夠用半價放售，相反一些相近機齡的Windows平台手提電腦，放上網根本乏人問津。

總結：不應該以品牌選購電腦

MacBook Air M1版性價比的確是非常之高，如果照計價錢和硬件規格，是很少對手能夠比及。但電腦最重要的終究還是相應的軟件配套。macOS有它出色之處，自然也有不足的地方，沒有一部機能滿足每個用家所需的要求。用家應從個人需求（想用來剪片？畫3D？做PowerPoint開會？）、支援軟件、使用環境（比如你公司／同學用甚麼平台）等方面考慮，而不是單單因為品牌效應、朋友都叫我買，就去購買一部近萬元的手提電腦。