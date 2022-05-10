冷氣．優惠．特價｜踏入夏天、空氣又濕又熱；晚上不開冷氣難以入睡。如果正在考慮換冷氣或添置冷氣機的話，就應該趁這機會買一部最適合自己需要和最抵的款式。近日豐澤、友和網店都推出冷氣機優惠，配合以下的選購貼士，應該可以幫到你揀到最啱心水的冷氣機。



選購貼士01：冷氣機類型

要揀到一款合適的冷氣機，首先要從冷氣機3大類型：窗口式﹑分體式﹑移動式中挑選；如冷氣安裝在窗框上，即可以選擇傳統的窗口式。如要在室內送風，即需要選擇分體式，不過安裝會比較繁複，因為要把壓縮機和散熱冷凝管安裝在室外機上。而移動式即最方便，可以隨時移動到不同的房間使用，一般都會配外有抽濕﹑空間淨化等功能，不過比較佔室內空間，但適合不方便改動房屋結構的用家。

👉夏天開冷氣電費貴？一工具助節能 7大家電慳電貼士冷氣非最嘥電

分體式冷氣（Google 圖片）

選購貼士02：能源效益標籤

想嘆冷氣又慳電，就要選擇有機電工程署認可的1級能源效益冷氣。以機電工程署網頁資料顯示，具1級能源標籤的冷氣機比3級可節省11%能源。正所謂，少數怕長計，想慳電就要選擇能量效益更高的款式，尤其可留意變頻式的機種。

👉泰女童邊充電邊玩手機觸電致死 專家解構4個充電禁忌 過熱要小心

選購貼士03：匹數選擇

冷氣機分有不同的匹數，如１匹﹑1.5匹﹑2匹等，其實就要根據不同室內面積，而決定需要多少匹數。匹數和室內面積的比例，可以參考以下豐澤網店的表格：

👇👇豐澤冷氣機優惠 即日起至5月15日 低至64折👇👇

+ 6

👉iPhone用家必識！時間欄變色／黃綠點代表什麼 26個狀態符號解說

👇👇友和冷氣機優惠 低至47折👇👇