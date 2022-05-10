Tesla飛來橫禍、車主因一原因成功保命｜早前美國一名Tesla Model 3車主遇到一宗非常嚴重的車禍，另一架Lexus 450h竟然從天而降，直撞Model 3左邊司機位（左軚），幸而因一個原因，最後司機竟然安然無恙，令不少網民驚訝。



美國一名Tesla Model 3車主（FB網名：Jumping Norman），早前4月30日於美國亞利桑那其中一個十字路口燈位等待時，突然有一架Lexus 450h從天而降直撞Model 3左邊司機位（A柱位置），原來有一架Honda CRV 欄腰直撞Lexus 450h後，令整加車翻轉衝撞至Model 3上，眼看這一宗交通意外非常嚴重，可是Model 3及Lexus 450h兩位車主最後竟然沒有大礙，還能夠離開車廂後拎起手機拍攝車禍現場相片。

成架Lexus 450h翻車直撞Tesla Model 3左邊車身，如一般車被如此直撞，司機非死即傷。（圖片來源：Tesla FB群組）

後來Tesla車身維修中心指，今次真的非常幸運，因為剛好Lexus 450h撞正Model 3「最堅硬」的地方，因此才令司機安然無恙。車主非常驚訝Tesla Model 3的堅硬程度，而且感謝最後能成功保命。只可惜車主並沒有開車cam，將意外過程拍攝下來。

原來Honda CRV欄腰直撞Lexus後，整架車翻轉撞至Tesla Model 3車上。（圖片來源：Tesla FB群組）

不少網民驚嘆Tesla Model 3如此「好鋼水」，大讚Elon Musk做得好！亦都驚訝對方Lexus 450h被撞至翻車，車場身亦都夠堅硬。果然買車一定「唔慳得」，買一台車身夠堅固的車子才可保障生命安全。

👇👇 Tesla Model 3雖然發生如此嚴重車禍，竟然最後無事...👇👇

來源：Tesla FB群組