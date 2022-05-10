Tesla車禍｜天降飛車撞正司機位 飛來橫禍卻因一原因令車主保命
撰文：林勇
出版：更新：
Tesla飛來橫禍、車主因一原因成功保命｜早前美國一名Tesla Model 3車主遇到一宗非常嚴重的車禍，另一架Lexus 450h竟然從天而降，直撞Model 3左邊司機位（左軚），幸而因一個原因，最後司機竟然安然無恙，令不少網民驚訝。
美國一名Tesla Model 3車主（FB網名：Jumping Norman），早前4月30日於美國亞利桑那其中一個十字路口燈位等待時，突然有一架Lexus 450h從天而降直撞Model 3左邊司機位（A柱位置），原來有一架Honda CRV 欄腰直撞Lexus 450h後，令整加車翻轉衝撞至Model 3上，眼看這一宗交通意外非常嚴重，可是Model 3及Lexus 450h兩位車主最後竟然沒有大礙，還能夠離開車廂後拎起手機拍攝車禍現場相片。
後來Tesla車身維修中心指，今次真的非常幸運，因為剛好Lexus 450h撞正Model 3「最堅硬」的地方，因此才令司機安然無恙。車主非常驚訝Tesla Model 3的堅硬程度，而且感謝最後能成功保命。只可惜車主並沒有開車cam，將意外過程拍攝下來。
不少網民驚嘆Tesla Model 3如此「好鋼水」，大讚Elon Musk做得好！亦都驚訝對方Lexus 450h被撞至翻車，車場身亦都夠堅硬。果然買車一定「唔慳得」，買一台車身夠堅固的車子才可保障生命安全。
👇👇 Tesla Model 3雖然發生如此嚴重車禍，竟然最後無事...👇👇
來源：Tesla FB群組