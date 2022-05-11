消委會46款乾衣機評測｜根據天文台的預測，未來一星期（至5月16日前）都會持續下雨，衣物難乾令不少人非常頭痛。其實在香港這種長期潮濕的天氣，入手一部乾衣機的性價比非常高。消委會和台灣「mybest」網站都曾測試多款乾衣機，比較排氣式和冷凝式的功能﹑價錢和乾衣量等，應該能作為參考幫你揀到一部最適合的乾衣機。



排氣式電動乾衣機

消委會曾在市面上找來 46 款乾衣機，比較其規格和特點，當中包括排氣式﹑冷凝式和媒氣乾衣機。排氣式乾衣機是水分以水蒸氣形態通過排氣出口排出機外，需保持室內通風良好，以免排出的濕熱廢氣留在室內。因此，排氣式乾衣機最好加裝排氣喉，把濕氣排出屋外，消費者入手前要考慮家中的安裝位置，能否滿足加裝排氣喉的需要。

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👇👇消委會46款乾衣機規格比較：排氣式電動乾衣機👇👇

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冷凝式電動乾衣機

而冷凝式電動乾衣機即內置冷凝器，利用冷空氣或熱泵式的製冷系統凝集蒸氣成液態水，機內一般會有水箱儲水，也可接駁排水管。因此，冷凝式電動乾衣機可利用水箱儲水排水，無需加裝排氣喉，安裝的位置也沒要求必須靠近牆或窗，不過價格一般會較高。

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👇👇消委會46款乾衣機規格比較：冷凝式電動乾衣機👇👇

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👇👇消委會46款乾衣機規格比較：排氣式媒氣乾衣機👇👇

在選擇乾衣機時，需要考慮自己的家居位置，以及日常使用的需要。而外媒「 my-best」也在市面上找來 10 款乾衣機作排名推薦，當中有部分款式更是輕便機型，所佔的家居空間極小可以折疊收藏，可配合不同使用需要的人士。

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資料來源：消委會﹑mybest