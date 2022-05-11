SoSIM 競敵｜由 3HK 推出的「百佳 SIM」SoSIM 推出市場年多以來，在 4G 儲值卡中幾乎未逢敵手，但就在不久之前，市場又有一張標榜平價 SIM 卡登場，其服務內容幾乎是「照抄」 SoSIM，甚至連售價都一樣是＄33，究竟是哪一間電訊商如此斗膽挑戰 SoSIM 的「平霸」地位？原來是中國移動香港的出品。



中國移動 MySIM 4G、＄33 開卡惡鬥 SoSIM

中國移動 MySIM 與 SoSIM 一樣強調即開即用（但現在當然要經過實名認證）（圖 中國移動）

SoSIM 的超平價定位而且毋須綁約，推出以來吸引了不少傾向低月費的用戶使用，顯然這一點觸動到一向力推「性價比」的中國移動，而為了吸引同一批客人，中國移動決定「照辦煮碗」推出 4G 版本的 MySIM 應市，其主要服務價格與 3HK SoSIM 極為相似，包括：

－購買卡價／開卡費同為＄33、首 50GB 數據享 42 Mbps 限速（其後限速 128kbps）

－＄33 享有 30 日 60GB 數據用量（其後限速 128kbps） + 5,000 通話分鐘

－＄88 享有 90 日 120GB 數據用量（其後限速 128kbps） + 10,000 通話分鐘

SoSIM 優惠、玩法更多？

換言之，中國移動 MySIM 4G 於主要的日常用量收費上與 SoSIM 一模一樣，擺明車馬就是要與 SoSIM 直接競爭，而如果真要比較兩者不同，除了兩張卡使用的網絡不一樣之外，一些額外服務組合的收費都有些許出入，例如：

中國移動 MySIM 4G 的收取網內SMS需要收取每個計 $0.3，而 3HK SoSIM 方面，首 500 個網內 SMS 都為免費；另外，SoSIM 用戶亦可以應因自己的需要加購不同的增值服務組合，例如免費無限用 Zoom、無限影視數據、以及留言信箱等等，在使用的彈性上比 MySIM 更強。

SoSIM 可以在原有的數據方案以外加購不同的服務組合，在彈性上超越 MySIM（圖 SoSIM）

另外值得一提的，是中國移動 MySIM 提供的漫遊數據組合，雖然可以為用戶提供更多國家、地區選擇，但 500MB 數據之通行證收費就高達每日＄48，而 SoSIM 則只需要＄15。