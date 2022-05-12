家務往往都是一個家庭會爭執的地方，而洗碗更是大部分人都抗拒家務之一，為了家庭和諧，可能最需要的是一部洗碗碟機。不過，洗碗碟機對於很多人來說都是比較少接觸的家電，座檯式和座地式應如何選擇呢？以下將分享消委會 25 款洗碗碟機的評測，幫大家揀一款最適合自己的洗碗碟機。



洗碗碟機表現參差

消委會在市面上找來 25 款洗碗碟機，包括座檯式﹑嵌入式和座地式。洗碗碟機售價由$2,180～$22,800不等，在潔淨、烘乾、速度及效能表現4方面進行評測，結果發現價錢高的款式不等於質素必然更佳，而且各個款式的潔淨表現相當參差。

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👇👇消委會測評25款洗碗碟機👇👇

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選購貼士

洗碗碟機的差異，除了功能上外，最主要的是容量的大小。座枱式大約用4.5至5.3升水，而座地式則大約用10.8至16.2升水，因此座耗電量和耗水都比較多。消委會建議入手前可以視乎家庭人數、擺放空間、安裝位置選擇適台自己的款式。

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2022年新款推介

第一款要介紹的是 Panasonic 全自動洗碗碟機（NP-TH1HK/P），超快洗模式只要只需約35分鐘，具備高溫烘乾功能，可以同時烘熱餐具。而加大容量更可以擺放煎鍋或39件餐具清洗。

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另一款西門子 iQ300 獨立式纖巧型洗碗碟機，具有自動感應功能，可以感應到水的骯髒程度，再控制清洗時間﹑水量和溫度，調節出最合適的清洗程序。加入 極速清洗程式varioSpeed，可以縮短最多50%洗滌時間，只要29分鐘就完成洗碗碟過程。