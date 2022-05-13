抽濕機｜連續下了多天的雨，衣服﹑被鋪﹑牆身都的濕氣都非常高。根據天文台的數據，未來一周最高濕度達 95％。潮濕日子除了容易令衣服有異味﹑霉菌，更會令身體渾身不舒服。因此，抽濕機在這個時候就是每個家庭必備的家電。近日豐澤／友和都推出抽濕機優惠，正好可以根據家居的大小去入手一部最抵的款式。



抽濕量點揀好？

選購抽濕機的最重要一環，就是抽濕量的多少，並不是抽濕量越大越好，更有效率是找出自己家居大小所適合的抽濕量。豐澤網店分享了 6 個家居尺寸，由 150 呎～1500 呎不等，對照出所需要的每日抽濕量是多少，如 150 呎的空間，50～70％濕度的話，其實只要能達到 7 公升抽濕量的機款就足夠。

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（豐澤網店截圖）

抽濕機優惠

除了抽濕量之外，在選購時也可以考慮抽濕機的配外功能，如乾衣﹑空氣淨化﹑智能濕度控制等，達到一機多用的效果。豐澤／友和網店近日都推出抽濕機優惠，包括Philips﹑Panasonic﹑伊萊克斯﹑LG 等多個品牌的機款。由即日起至 5 月 22 日，多款抽濕機低至 62 折推出，可以參考上述的抽濕量要求，入手合適自己家居尺寸的抽濕機。

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