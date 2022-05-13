Apple棄用Lightning？郭明錤：iPhone15改用USB-C 附iPhone14傳聞

Apple 一直以自家系統和制式自居，不過近年也在 Mac﹑iPad 上改用 USB Type-C，當然在統一充電線插頭和速度上，都是用家樂見的改變，但 iPhone 卻遲遲都未轉。近日終於有好消息，知名分析師郭明錤指出，iPhone 15 將會改用 USB-C 放棄 Lightning，應該有不少用家都非常期待。



iPhone 遲遲不轉 USB-C

早在 2015 年，Apple 就在 12 吋 MacBook 上改用 Type-C，其後的 MacBook Pro﹑iPad﹑iPad Pro 都加入 USB-C，只有 iPhone 和 AirPods 繼續留守 Lightning。而每年新 iPhone 的傳聞中，或多或少都會提到 USB-C，可是每次都未有實現。

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iPhone 轉用 USB-C的話，除了傳輸和充電速度提升外，用家更可以統一使用一款連接線，方便使用多個品牌產品的用家（macrumors 圖片）

今次由郭明錤在 Twitter 公開的消息中，提到他調查發現 Apple 將在 2023 年新 iPhone 會取消 Lightning 改用 USB-C，即會在 iPhone 15 時作出更新，而且能提升 iPhone 的傳輸和充電速度。同時，郭明錤也透露未來 Apple 的 USB-C 供應鏈廠商，將會是未來2年市場的焦點，估計 Apple 產品會全面放棄 Lightning。

資料來源：9to5mac

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