淘寶中伏經常聽到，而今次網民分享的「中伏」事件，可說是跳出了一般思維框架，令人拍案叫絕。在 Facebook@淘寶開心share 群組中，有網民發貼文指買了兩個小型電子鐘，用著頗滿意，但細心看竟發現一處奇怪的地方。



新概念：「星期8」

網民分享在淘寶買的電子鐘，本身在使用上完成沒有問題，但有日在日期欄中發現，竟然顯示了「星期8」，看到後滿頭問號到底是那裡出錯呢？會不會一直落去顯示「星期 9／10／11」呢？

👉消委會25洗碗碟機評測｜貴未必好 清洗效果參差 附2022年推介

有心水清的網民就分析，其實是因為電子鐘的那個位置只設計顯示數字，因此用「8」代替字形相似「日」，因此是沒有出錯，而是顯示「星期日」的意思。網民紛紛稱讚廠商的創意，因為比起「星期7」，這樣更加直觀和容易理解。

👉乾衣機使用禁忌：6類衣物不應放入機 消委會教10大安全使用貼士

另外也有其實網民分別在淘寶買鐘中伏的例子，就是電子鐘的溫度計完全不準，兩個鐘分別顯示「22度」和「27.8度」。不過，有網民貼出這類電子鐘在淘寶的售價後表示：「咁既價錢就唔好投訴啦」。

👇👇經典網購中伏爆笑重溫👇👇

+ 21

資料來源：FB @淘寶開心share