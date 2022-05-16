Linux由林姓商人開發｜早前外媒指中國政府要求各機構、國企等，2年內將外國品牌的電腦、系統等都要轉換為國產電腦，更鼓勵使用Linux系統來取代微軟Microsoft的Windows系統。因而最近台灣電視台節目討論此新聞時，竟有台商指「Linux」是由「林姓商人發明」？如此誤導的發言，立刻讓網民熱議，指難道「iOS是由哀姓開發嗎？」，電視台隨後將影片下架及作出回應...



早前Bloomberg報導指，中國政府要求各機構於2年內將外國電腦、系統轉用國產系統，同時鼓勵使用Linux系統來取代微軟Microsoft的Windows系統。不過不少網民卻因為開始統一換用國產新電腦、新系統而發現不少難處，首先很多國產系統不兼容Windows軟件，需要安裝Windows模擬器才可使用，導致令工作效率倒退10年。

台灣三立電視台早前政論節目《驚爆新聞線》，其中一位嘉賓指Linux是由一位姓林的商人開發。（網上截圖）

台灣一個政論節目《驚爆新聞線》以這主題邀請了不少嘉賓討論，當中一位台商袁宗南表示：「一個姓林發明的，叫Linux」，而主持人呂惠敏也跟風說：「你到底是圖利林姓商人什麼？」。

此言論一出，立刻引來網絡不少網民指責：「公開造謠假新聞！」、「這個人是認真的嗎？不知道Linux是什麼？」、「外行領導內行時代來臨」、「公開節目造謠抓去關」等...最有趣是，更有網民指「iPhone開發者也不姓哀」、「Windows是圖利贏紅商人、Android是圖利安姓商人、MacOS是圖利馬姓商人、Linux是圖利林姓商人、這哪裡不合理了？合理的吧？」

不少網民出文嘲諷其他系統都是中文姓氏開發（圖片來源：純靠北工程師）

因為其實Linux始創者是芬蘭出生的Linus Benedict Torvalds，於1991年8月25日網上發布Linux內核的原始碼，而1994年3月14日正式發布Linux 1.0版本。

該節目影片上架不久引來網上一片嘲諷，最後三立電視台立刻將影片下架，而都發表聲明。「《驚爆新聞線》製作團隊錄影結束後，已經就此議題與台商袁宗南進一步討論，袁宗南指『當然沒有林姓商人，此言用意是要暗諷中國換國產電腦事件，合理懷疑有人從中獲利的機會』，因此製作團隊才播出此段內容。不過，影片上架後造成各界誤會與議論，《驚爆新聞線》火速下架，未來也將更小心謹慎處理各項議題，善盡媒體的社會責任。」大家又能否接受如此解釋呢？

（圖片來源：三立新聞網）

消息來源：驚爆新聞線、三立新聞網