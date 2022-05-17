iOS 16 / iPad OS 16 支援iPhone／iPad 型號爆出 一代神機終於不能升級獲支援｜iOS 16及iPadOS 16公布，除了有什麼新功能之外，大家最關心的當然是有哪些型號iPhone / iPad可以升級，又有哪些不支援升級將被淘汰，以下就為大家整理可以支援iOS 16 / iPadOS 16的型號。



一代神機iPhone 6S / 初代SE或將不再獲支援

據外國手機資訊網站「MacRumors」推測，隨著iOS / iPad OS版本升級，需要較為近代的硬體規格才能符合新版本OS的需要；MacRumors估計iOS / iPad OS 16將會需要擁有3GB或以上的記憶體及A10或以上的處理器型號才能支援，因而得出以下將不再被支援的iPhone / iPad型號。

iOS / iPad OS 16將於WWDC 2022發布。

👉 iOS 15.5快更新！34個安全漏洞修正 Podcasts升級 7大更新必睇

由於機款眾多，今次只簡單列出9款不能再升級iOS 16 / iPad OS 16 的型號（以下情報只為外媒爆料，一切以Apple最後公布為準。）



+ 1

👉 Netflix多人共享方案細節曝光｜最多限加2人、用戶隨時畀多一倍錢

最值得一提的是一代神機iPhone 6S以及初代SE都不符合「3GB記憶體」的要求，因而很大機會不被iOS16支援。雖然只是媒體推測但亦屬相當合理，畢竟iPhone 6S和初代SE已分別是2015和2016年初的型號，算算也是時候退役了。同時若「3GB記憶體、A10晶片」估算為真，那同樣只得2GB記憶體的iPhone 8也很有機會在下次iOS大改版時就不再支援。

👉 PS Plus 遊戲陣容超弱4點不足小家肉酸 網民：GT7都冇舊game又少

不少用家鍾情iPhone SE的4吋屏幕小巧設計，不過市場整體需求始終是「越大越好」，如此袖珍的iPhone亦不復見了。

👉 PS5有排都買唔到！Intel CEO預計半導體供應不足將持續至2024年

👉 淘寶平買Switch下載版遊戲易中伏隨時ban帳號 日本網購亦有機中招