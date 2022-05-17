在多個開發者版本後，Apple 終於正式推出了 iOS 15.5 更新，現在 iPhone 用戶已可在系統中進行更新。這個在 WWDC 2022 前的最後一個 iOS15 版本，將會有什麼內容呢？以下將分享7個比較重點的功能更新。



Podcast 自動刪除內容

iOS 15.5 的 Apple Podcast 能在 24 小時後，自動刪除已播放的內容，以免避過多的 Podcast 集數儲存在 iPhone 上，釋放出更多空間。

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Homekit 修正

iOS 15.5 修正「Home」App 到達／離開時，觸發的家庭自動化操作有可能失敗的問題。

天氣回報

「天氣」App針對回報功能進行更新，由以前比例不明顯的「回報問題」文字，放大成區塊顯示，如用戶發現天氣預告不準確，可以在這進行回報，等Apple之後修正。

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iOS 15.5 更新（Google 圖片）

更重要的是，Apple 在 iOS 15.5 中，修正了多達 34 個安全漏洞。現時手機記錄的個人資料越來越多和重要，為免被黑客有機可乘，建議盡快更新修補這 34 個安全漏洞。

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資料來源：macrumors